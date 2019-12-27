Крушение самолета в Казахстане. Состояние кыргызстанца удовлетворительное

Состояние кыргызстанца, пострадавшего при крушении самолета в Казахстане, удовлетворительное. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

По ее данным, пострадавший гражданин КР К.М., 1983 года рождения, был доставлен в отделение травматологии больницы скорой неотложной помощи в Алматы.

«Сотрудники нашего генконсульства посетили кыргызстанца. Его состояние оценивается как удовлетворительное», — отметили в МИД КР.

Сегодня утром самолет Bek Air с 93 пассажирами и 5 членами экипажа вылетел из Алматы и сразу пропал с радаров. По последним данным, число погибших при крушении лайнера достигло 15 человек, в МВД сообщают о гибели 12 человек.