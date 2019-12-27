17:50
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Крушение самолета в Казахстане. Состояние кыргызстанца удовлетворительное

Состояние кыргызстанца, пострадавшего при крушении самолета в Казахстане, удовлетворительное. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

По ее данным, пострадавший гражданин КР К.М., 1983 года рождения, был доставлен в отделение травматологии больницы скорой неотложной помощи в Алматы.

«Сотрудники нашего генконсульства посетили кыргызстанца. Его состояние оценивается как удовлетворительное», — отметили в МИД КР.

Сегодня утром самолет Bek Air с 93 пассажирами и 5 членами экипажа вылетел из Алматы и сразу пропал с радаров. По последним данным, число погибших при крушении лайнера достигло 15 человек, в МВД сообщают о гибели 12 человек.
Ссылка:
просмотров: 497
Версия для печати
Материалы по теме
Крушение самолета в Казахстане: озвучены первые подробности катастрофы
Президент КР выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Казахстане
Крушение самолета в Казахстане. Среди пострадавших есть кыргызстанец
Крушение самолета в Казахстане: 28 декабря 2019 года объявили траурным днем
Крушение самолета в Казахстане: погибла выпускающий редактор Informburo.kz
Крушение самолета в Казахстане: число погибших увеличилось до 14 человек
Крушение самолета в Казахстане: пока сообщают о девяти погибших
Пассажирский самолет потерпел крушение в Казахстане
Смерть под обломками самолета не стала уроком. Дачи СУ начали застраивать
В Токмаке провели баскетбольный турнир памяти жертв авиакатастрофы
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке скончалась журналист Юлия Орлова В Бишкеке скончалась журналист Юлия Орлова
Водитель не&nbsp;выпустил ребенка из&nbsp;автобуса. В&nbsp;деле появились новые подробности Водитель не выпустил ребенка из автобуса. В деле появились новые подробности
Сына руководителя аппарата Жогорку Кенеша просят вернуть долг. Не&nbsp;отдает Сына руководителя аппарата Жогорку Кенеша просят вернуть долг. Не отдает
Новое журналистское расследование. Как клан Абдукадыра скупал недвижимость Новое журналистское расследование. Как клан Абдукадыра скупал недвижимость
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газовый котел в&nbsp;РАССРОЧКУ и&nbsp;газ в&nbsp;ПОДАРОК «Газпром Кыргызстан»: газовый котел в РАССРОЧКУ и газ в ПОДАРОК
Финал сериала &laquo;Темные начала&raquo; в&nbsp;приложении Amediateka от&nbsp;MegaCom Финал сериала «Темные начала» в приложении Amediateka от MegaCom
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; продолжает помогать выпускникам детских домов «Халык Банк Кыргызстан» продолжает помогать выпускникам детских домов
Простые решения: как отправлять показания газа с&nbsp;помощью &laquo;ЭЛСОМ&raquo; Простые решения: как отправлять показания газа с помощью «ЭЛСОМ»
27 декабря, пятница
17:30
Дело Атамбаева. Сын и жена бывшего президента встретились с ним в СИЗО Дело Атамбаева. Сын и жена бывшего президента встретили...
17:23
Просьбу вернуть долг сын руководителя аппарата Жогорку Кенеша игнорирует
17:04
За три месяца оштрафовали более 2 тысяч человек за неуплату налога на транспорт
16:57
Семья погибшего на границе Равшана Муминова переедет в новый дом
16:48
Крушение самолета в Казахстане. Состояние кыргызстанца удовлетворительное