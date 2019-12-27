Супруга Нурбека Алимбекова имеет доли в строительных компаниях. Депутат скрыл их

Компания жены депутата Нурбека Алимбекова строит несколько жилых комплексов, но в декларациях парламентария они не указаны. Об этом сообщает Economist.kg.

Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан» Нурбек Алимбеков, согласно его налоговым декларациям, человек небогатый. Однако в своей отчетности он не указал, что его супруга — Гулназ Тороева — является соучредителем в двух очень крупных строительных компаниях и еще в нескольких ОсОО, отмечает издание.

Журналисты сравнили открытые источники с его декларациями и выяснили, что супруга Алимбекова является соучредителем в компаниях, которые строят жилые комплексы комфорт- и премиум-класса в Бишкеке и Оше — «Английский квартал», «Фрунзе», «Нурзаман Плаза».

С 2015 по 2018 год парламентарий зарабатывал не более 750 тысяч сомов в год — это чуть более 60 тысяч в месяц. Только в 2016-м доход Алимбекова составил 885 тысяч сомов (почти 74 тысячи). Из имущества в декларациях депутат в 2015-2016 годах указывал только земельный участок размером 0,1 гектара. И только в 2017-м у него появились постройка площадью 66 квадратных метров и земельный участок (3,2 гектара).

У близких родственников депутата высокие доходы и расходы. В декларации указано большое количество движимого и недвижимого имущества.

«Лишь один раз, в 2017 году, нардеп указал в декларации участие этого родственника в бизнесе — в ОсОО «Нурзаман», назвав долю в фирме «акциями» и указав размер «100 000» (валюта неизвестна). Больше об участии в бизнесе родственника в декларациях за все годы нет ни слова.

В 2018-м чиновник снова добавил в декларацию два пункта неких акций, причем в графе движимое имущество — на 2 миллиона 726 тысяч 400 и 1,2 миллиона (валюта снова неизвестна)», — пишет СМИ.

Журналисты проверили базы данных Министерства юстиции и сервиса OsOO.kg. Согласно им, супруга депутата Тороева Гулназ Маматысаевна является соучредителем или руководителем в четырех фирмах, зарегистрированных на территории Кыргызстана.

1. ОсОО «Папан курулуш» — существует с сентября 2005 года, зарегистрировано в Бишкеке. Гулназ Тороева в ней руководитель. Сам Алимбеков также был директором этой компании в 2008-2010 годах, о чем указано в его резюме на сайте Жогорку Кенеша. В регистрационных данных не указан ИНН, выяснить налоговые отчисления фирмы не удалось. В базе Минюста не указаны учредители компании.

2. ОсОО «Дианур Строй» — появилось в ноябре 2013 года в Бишкеке. У компании два учредителя — Гулназ Тороева и Алахунов Аманжан Абылкасымович. Известно, что компания строит комфортабельные дома, однако неизвестно, сколько всего объектов возведено. У фирмы не работает сайт, а из открытых источников известно, что компания попала в черный список столичной мэрии за нарушение соблюдения чистоты и порядка на территории города (имеются в виду строящиеся объекты и мусор вокруг них). Однако также известно, что компания заплатила налогов в бюджет государства на 22,5 миллиона сомов. Кроме того, в феврале 2019-го разгорелся скандал с этой компанией: жильцы сообщили, что жилой комплекс «Дианур» до сих пор официально не сдан в эксплуатацию, хотя их начали заселять в 2015-м.

3. ОсОО строительная компания «Нурзаман» — в апреле 2019 года прошла перерегистрацию, юридический адрес указан в Бишкеке. У компании четыре учредителя: Ысманов Урматбек Маматжакыпович, Асанов Адылбек Тойчубекович, Тороева Гулназ Маматысаевна и Каарыев Кудурет Давлетбекович. С 2016-го «Нурзаман» перечислила в доход государства 482,6 тысячи сомов.

На сайте указаны объекты, которые построила или планирует возвести компания: это многоквартирные дома премиум-класса и торговый комплекс в Оше и Бишкеке.

4. ОсОО «Папан Металл» — появилось в мае 2019 года в Бишкеке. Род деятельности компании — оптовая неспециализированная торговля. Учредителями компании указаны Асанов Адылбек Тойчубекович и Тороева Гулназ Маматысаевна. Больше о компании из открытых источников ничего неизвестно.