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Общество

Женщина сидит в колонии без приговора 11 лет. Прокуратура возбудила дело

По факту утери уголовного дела осужденной женщины возбудили уголовное дело. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

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Материалы зарегистрировали в ЕРПП по статье «Халатность, причинившая по неосторожности тяжкий вред». Уголовное дело расследует ГКНБ.

Напомним, в исправительной колонии № 2 женщина отбывает наказание без окончательного приговора. Обвиняемая находится под стражей 11 лет. Она пожаловалась омбудсмену на то, что суд не пересматривают ее дело после вступившего в силу нового уголовного законодательства. В ходе разбирательства выяснилось, что уголовное дело Э.К. пропало, однако ни суд, ни прокуратура города Токмака не могут объяснить, кто и когда его потерял.
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