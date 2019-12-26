Загрязнение воздуха. В Бишкеке открылась выставка студентов о проблемах экологии

В Музее ИЗО имени Гапара Айтиева проходит выставка «Роль изобразительного искусства в продвижении целей устойчивого развития в Кыргызстане».

Фото 24.kg. Открытие выставки о проблеме экологии

В конкурсе участвовали 28 молодых художников, скульпторов, дизайнеров и архитекторов из разных вузов столицы. Каждый участник рассматривал тему через призму накопленного опыта, знаний и взглядов. Студенты подготовили работы на темы защиты окружающей среды и загрязнения экологии под лозунгом «Ответственное потребление: взгляд молодого художника».

Участники выполнили свои работы (инсталляции, картины, скульптуры) с использованием твердых бытовых отходов. «From waste to art — от отходов к искусству» считается одним из новых направлений современного искусства.

Цель выставки — через искусство пробудить общество и с помощью работ художников дать молодым людям и жителям города возможность переосмыслить роль человека в сохранении экологии и природы.

Выставка продлится до 14 января 2020 года.