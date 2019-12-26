Чиновники опять заявляют, что загрязнение воздуха в Бишкеке в пределах нормы

Загрязнение атмосферного воздуха в столице в пределах допустимой нормы. Об этом на пресс-конференции сообщили представители Государственного агентства охраны окружающей среды.

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По их данным, атмосферный воздух в Бишкеке больше всего загрязнен диоксидом азота. Ведомство разработало план краткосрочных и долгосрочных мер по улучшению экологической ситуации в столице на 2018-2022 годы.

«Автотранспорт является наиболее интенсивным источником загрязнения окружающей среды. Ежегодно общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Бишкека составляет 240 тысяч тонн, из которых 180 тысяч приходится на автотранспортные средства», — отметили в Госагентстве окружающей среды.