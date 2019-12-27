Новогодние каникулы. Где покататься на коньках в Бишкеке и сколько это стоит

Впереди длинные новогодние праздники. Значит, мамам и папам надо решать, чем развлечь детей на каникулах. Весело и с пользой для здоровья можно провести время, катаясь на коньках.

24.kg расскажет о популярных катках, которые работают в Бишкеке и его окрестностях этой зимой.

1 Городской каток Городской каток

Самое популярное место катания на коньках у бишкекчан — городской каток. Это единственное в Кыргызстане крытое спортивное сооружение, где площадь ледового покрытия соответствует мировым стандартам — 30 на 60 метров . Городской каток находится по адресу: улица Виноградная, 1/3.

На городском катке регулярно устраивают сеансы массового катания. Новогодние праздники — не исключение. Каток работает с 10.00 до 22.00.

Час катания для взрослого здесь стоит 400 сомов, для ребенка — 350 сомов, для детей до 5 лет и пенсионеров — 250 сомов. Предусмотрены специальные тарифы и скидки для коллективов. Прокат коньков — 100 сомов.

2 Спорткомплекс «Локомотив» Спорткомплекс «Локомотив»

Еще один крытый каток в спортивном комплексе «Локомотив». Площадь ледового покрытия немного меньше — 22 на 51 метр .

На катке предусмотрены как профессиональные занятия, так и сеансы свободного катания. Работает «Локомотив» с 10.00 до полуночи.

Час катания с учетом проката коньков стоит 330 сомов, для детей до 14 лет — 230 сомов. Если свои коньки есть, то взрослый билет будет стоить 250 сомов, детский — 150 сомов. Прокат коньков — 80 сомов.

3 Каток «Асанбай» Каток «Асанбай»

В парке «Асанбай» на Южной магистрали также есть небольшой крытый каток. Рядом расположены кафе и парк развлечений.

Один час катания стоит 250 сомов. В стоимость входит и прокат коньков.

4 Ледовая арена Flamingo

В парке здоровья (бывший Парк любви) есть ледовая арена Flamingo. Это открытый каток, который организовали на бывшем аэропортинском озере. Поэтому, отправляясь туда кататься, учитывайте погодные условия. Отличительная особенность катка в том, что он работает с 10.00 и до последнего гостя.

Стоимость катания здесь не почасовая, а на целый день. Взрослый билет стоит 400 сомов, детский (до 12 лет) — 250 сомов. При наличии собственных коньков билет для взрослых и детей — 200 сомов.

Если вдруг вы отправитесь на горнолыжную базу «Чункурчак», то можете посетить второй каток ледовой арены Flamingo. Он находится на территории комплекса «Супара-Чункурчак».

5 Ice Plaza

Еще один открытый каток в черте Бишкека — Ice Plaza. Он в самом центре города — на пересечении проспекта Чуй и улицы Ибраимова. Каток работает с 10.00 до 22.00 в будние дни и до 23.00 — в праздники.

Стоимость катания — 250 сомов за 45 минут с учетом стоимости коньков и 200 сомов, если у вас есть свои. Прокат коньков обойдется в 50 сомов. Разделений на взрослый и детский билеты нет.

6 Каток возле Asia Mall

Ближе к новогодним праздникам должны открыть небольшой каток у входа в торгово-развлекательный центр Asia Mall. Как и в прошлом году, он будет работать с 10.00 до 22.00.

Здесь также нет разделений на детский и взрослый билеты. Стоимость часа катания составляет 250 сомов с учетом проката коньков. Если коньки есть свои, то цена снизится до 200 сомов. Имейте в виду, что цены могут меняться, поэтому перед поездкой на каток лучше уточнять заранее, во сколько обойдется это удовольствие.

7 База отдыха «Форель»

Если шумный и пыльный город вам не нравится, можете выехать покататься на коньках за пределы столицы. Например, небольшой каток есть на территории базы отдыха «Форель» в селе Таш-Добо (бывшая Воронцовка) Аламединского района. База работает ежедневно с 8.00 до 21.00.

Имейте в виду, что работа катка зависит от погодных условий. Поэтому перед выездом лучше позвонить и уточнить. Стоимость катания для взрослых и детей — 300 сомов. Если коньки свои, цена значительно снизится — до 100 сомов.

8 Горнолыжная база «Политех»

Можно совместить сразу несколько видов зимнего отдыха — катание на лыжах или сноуборде и коньки. Для этого стоит отправиться на горнолыжную базу «Политех». Она находится в 27 километрах от Бишкека в селе Кашка-Суу и работает с 10.00 и до 23.00.

И взрослый и детский билет на каток — 250 сомов с учетом проката коньков. Если есть свои, то за каток придется заплатить всего 100 сомов. Кроме того, предусмотрены скидки при групповом посещении. На базе предусмотрены и дополнительные услуги — ледяная горка и прокат саней.

9 Горнолыжная база «Кашка-Суу»

Еще одна база близ Бишкека, которая может похвастать собственным катком, — «Кашка-Суу». Каток на открытом воздухе запускают буквально в эти выходные.

Стоимость — 200 сомов за два часа, независимо от того, кто будет кататься, ребенок или взрослый. Если есть свои коньки, то за пользование льдом придется заплатить всего 100 сомов.

10 Хижина дяди Тома

Если же поехать в другую сторону, по дороге в аэропорт «Манас», там тоже есть небольшой каток. Расположен он на территории базы отдыха «Хижина дяди Тома». База работает с 10.00 до полуночи, а площадь катка составляет 40 на 120 метров .

Поскольку каток открытый, его работа зависит от погоды. Это значит, что перед выездом надо уточнять, можно ли покататься. Стоимость катания на хоккейных и фигурных коньках составляет 500 сомов. Если у вас есть свои коньки, услуга обойдется в 200 сомов.