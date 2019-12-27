Новогодние каникулы. Где покататься на коньках в Бишкеке и сколько это стоит

Впереди длинные новогодние праздники. Значит, мамам и папам надо решать, чем развлечь детей на каникулах. Весело и с пользой для здоровья можно провести время, катаясь на коньках.
24.kg расскажет о популярных катках, которые работают в Бишкеке и его окрестностях этой зимой.
Самое популярное место катания на коньках у бишкекчан — городской каток. Это единственное в Кыргызстане крытое спортивное сооружение, где площадь ледового покрытия соответствует мировым стандартам — 30 на
На городском катке регулярно устраивают сеансы массового катания. Новогодние праздники — не исключение. Каток работает с 10.00 до 22.00.
Час катания для взрослого здесь стоит 400 сомов, для ребенка — 350 сомов, для детей до 5 лет и пенсионеров — 250 сомов. Предусмотрены специальные тарифы и скидки для коллективов. Прокат коньков — 100 сомов.
Еще один крытый каток в спортивном комплексе «Локомотив». Площадь ледового покрытия немного меньше — 22 на
На катке предусмотрены как профессиональные занятия, так и сеансы свободного катания. Работает «Локомотив» с 10.00 до полуночи.
Час катания с учетом проката коньков стоит 330 сомов, для детей до 14 лет — 230 сомов. Если свои коньки есть, то взрослый билет будет стоить 250 сомов, детский — 150 сомов. Прокат коньков — 80 сомов.
В парке «Асанбай» на Южной магистрали также есть небольшой крытый каток. Рядом расположены кафе и парк развлечений.
Один час катания стоит 250 сомов. В стоимость входит и прокат коньков.
В парке здоровья (бывший Парк любви) есть ледовая арена Flamingo. Это открытый каток, который организовали на бывшем аэропортинском озере. Поэтому, отправляясь туда кататься, учитывайте погодные условия. Отличительная особенность катка в том, что он работает с 10.00 и до последнего гостя.
Стоимость катания здесь не почасовая, а на целый день. Взрослый билет стоит 400 сомов, детский (до 12 лет) — 250 сомов. При наличии собственных коньков билет для взрослых и детей — 200 сомов.
Если вдруг вы отправитесь на горнолыжную базу «Чункурчак», то можете посетить второй каток ледовой арены Flamingo. Он находится на территории комплекса «Супара-Чункурчак».
Еще один открытый каток в черте Бишкека — Ice Plaza. Он в самом центре города — на пересечении проспекта Чуй и улицы Ибраимова. Каток работает с 10.00 до 22.00 в будние дни и до 23.00 — в праздники.
Стоимость катания — 250 сомов за 45 минут с учетом стоимости коньков и 200 сомов, если у вас есть свои. Прокат коньков обойдется в 50 сомов. Разделений на взрослый и детский билеты нет.
Ближе к новогодним праздникам должны открыть небольшой каток у входа в торгово-развлекательный центр Asia Mall. Как и в прошлом году, он будет работать с 10.00 до 22.00.
Здесь также нет разделений на детский и взрослый билеты. Стоимость часа катания составляет 250 сомов с учетом проката коньков. Если коньки есть свои, то цена снизится до 200 сомов. Имейте в виду, что цены могут меняться, поэтому перед поездкой на каток лучше уточнять заранее, во сколько обойдется это удовольствие.
Если шумный и пыльный город вам не нравится, можете выехать покататься на коньках за пределы столицы. Например, небольшой каток есть на территории базы отдыха «Форель» в селе Таш-Добо (бывшая Воронцовка) Аламединского района. База работает ежедневно с 8.00 до 21.00.
Имейте в виду, что работа катка зависит от погодных условий. Поэтому перед выездом лучше позвонить и уточнить. Стоимость катания для взрослых и детей — 300 сомов. Если коньки свои, цена значительно снизится — до 100 сомов.
Можно совместить сразу несколько видов зимнего отдыха — катание на лыжах или сноуборде и коньки. Для этого стоит отправиться на горнолыжную базу «Политех». Она находится в
И взрослый и детский билет на каток — 250 сомов с учетом проката коньков. Если есть свои, то за каток придется заплатить всего 100 сомов. Кроме того, предусмотрены скидки при групповом посещении. На базе предусмотрены и дополнительные услуги — ледяная горка и прокат саней.
Еще одна база близ Бишкека, которая может похвастать собственным катком, — «Кашка-Суу». Каток на открытом воздухе запускают буквально в эти выходные.
Стоимость — 200 сомов за два часа, независимо от того, кто будет кататься, ребенок или взрослый. Если есть свои коньки, то за пользование льдом придется заплатить всего 100 сомов.
Если же поехать в другую сторону, по дороге в аэропорт «Манас», там тоже есть небольшой каток. Расположен он на территории базы отдыха «Хижина дяди Тома». База работает с 10.00 до полуночи, а площадь катка составляет 40 на
Поскольку каток открытый, его работа зависит от погоды. Это значит, что перед выездом надо уточнять, можно ли покататься. Стоимость катания на хоккейных и фигурных коньках составляет 500 сомов. Если у вас есть свои коньки, услуга обойдется в 200 сомов.