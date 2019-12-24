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Общество

Нет денег на ремонт музея Чингиза Айтматова. Депутат Дастан Бекешев возмущен

Депутат Дастан Бекешев возмущен, что у правительства нет денег на ремонт музея народного писателя Чингиза Айтматова. Об этом он написал в Twitter.

Парламентарий выложил в Сеть письмо Министерства финансов, в котором ведомство сообщает: музей Чингиза Айтматова не числится на балансе Минкультуры, поэтому ремонт здания не будет финансироваться за счет госбюджета. «Перевод музея на баланс Министерства культуры, информации и туризма КР требует немалых денежных средств. В связи с ограничением бюджета заявляем, что на ремонт также дополнительное финансирование не предусмотрено», — говорится в письме.

Депутат заявил 24.kg, что на ремонт Академии Манаса и Чингиза Айтматова деньги нашлись — 35 миллионов 900 тысяч сомов. «Хотя абсолютно непонятно, чем эта академия занимается, и потом, кто туда поедет изучать творчество, жизнь нашего классика? Нормальные люди захотят в музей сходить. Но наш Минфин пишет, что средства не заложены и хотят искать доноров... Не думаю, что реставрация обойдется в какие-то астрономические суммы. Это просто отписка», — сказал Дастан Бекешев.

Он добавил, что, вероятнее всего, в министерстве даже не считали примерную стоимость ремонта, но поспешили с отказом.
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