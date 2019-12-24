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Общество

В Кыргызстан прибыли 10 семей памирских кыргызов

С Памира в Кыргызстан прибыли 50 этнических кыргызов. Об этом 24.kg сообщила заведующая отделом по работе с кайрылманами и беженцами Госслужбы миграции Жыпар Мамбетова.

По ее словам, 10 семей памирцев разместили в селе Сары-Могол Алайского района.

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«Они приехали с целью учить детей. Всего 50 человек, из них 26 детей. Они будут жить и учиться в Алайском районе», — отметила Жыпар Мамбетова.

Первая группа этнических кыргызов с Малого и Большого Памира (Афганистан) при поддержке правительства прибыла в КР в 2017 году. Шесть семей разместили в Нарынской области. Позже несколько человек вернулись на Памир.

Памирцы получают статус кайрылмана и государственные пособия, но вопрос получения гражданства Кыргызстана пока остается открытым.

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