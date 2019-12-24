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Общество

В Бишкеке скончалась журналист Юлия Орлова

В Бишкеке после продолжительной болезни в понедельник скончалась журналист Юлия Орлова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ей было всего 52 года. Юлии неоднократно приходилось выполнять свой журналистский долг в сложных условиях чрезвычайных ситуаций в Киргизии, в том числе с риском для жизни. За семнадцать лет работы с 2002 по 2019 год в качестве официального представителя агентства, аккредитованного при МИД Киргизии, Юлия проявила себя как опытный журналист-международник, оперативно рассказывая о самых разных событиях общественно-политической жизни республики. Ее новости неоднократно цитировались ведущими мировыми СМИ», — говорится в сообщении.

«Юлю характеризует слово «самоотверженность». В Киргизии журналистом, с точки зрения драйва, работать легко — всегда что-то происходит. Сколько президентов было свергнуто с поста за последние 15 лет, сколько выборов прошло, митинги и беспорядки — это Киргизия. В один из таких периодов — уже год и не вспомнишь — она освещала очередные беспорядки в Бишкеке. Диктовалась на выпуск, и в этот момент получила по голове от кого-то из «активистов-митинговальников», и телефон перешел в руки противников действующего режима. Где-то все же телефон ей удалось раздобыть, и новости она продолжала диктовать вовремя и так же быстро. И главное об этом случайно, и не от нее, редакция узнала лишь через несколько месяцев», — цитирует РИА бывшего руководителя Юлии Орловой, а ныне главу Sputnik Казахстан Виктора Панова.

Как отмечается, за время работы Орлова неоднократно награждалась почетными грамотами министерств и ведомств, аппарата президента Кыргызстана, а также грамотой РИА Новости за многолетнее сотрудничество по случаю 70-летия агентства.

Коллектив 24.kg выражает соболезнования семье и близким Юлии Орловой.
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