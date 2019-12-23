Загрязнение воздуха в Бишкеке. Госэкологи говорят, что уровень в норме

Сотрудники Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства провели замеры атмосферного воздуха в некоторых районах столицы с помощью дрона и специальных пылемерных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, пробы взяты в жилмассивах «Кара-Жигач», «Алтын-Ордо», «Кок-Жар» и на перекрестках улиц 7 Апреля и Ахунбаева.

По всем ингредиентам превышения максимально-разовой предельно допустимой концентрации не обнаружено, их содержание находится в пределах допустимой нормы. Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства

Замеры проводились по 10 компонентам: трем видам частиц пыли и семи газам (диоксид серы, диоксид азота, диоксид углерода, аммиак, сероводород, сумма углеводородов и другие).

Данные мероприятия проводятся в рамках реализации Плана краткосрочных мер по улучшению экологической ситуации в Бишкеке на 2019 год. Он состоит из 12 пунктов.

В ГАООСиЛХ отмечают, что наиболее интенсивным загрязнителем является автотранспорт. Из 240 тысяч тонн выбросов на его долю приходится 180 тысяч тонн. В отработанных автомобильных газах идентифицировано более 60 органических соединений загрязняющих веществ, выбрасываемых в окружающую среду. Поэтому госагентство включило в План мероприятий по улучшению состояния атмосферного воздуха в Бишкеке вопрос оптимизации и сокращения количества микроавтобусов при одновременной замене автобусами большой вместимости и газовыми автобусами, а также обновления троллейбусного парка, увеличения их количества и линий.

В ведомстве добавили, что мэрия столицы закупила 60 автобусов большой вместимости на газе и 52 троллейбуса.