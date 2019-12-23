Суд над экс-мэрами. Албеку Ибраимову интересно наблюдать за поведением людей

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. Прения завершены.

С последним словом в суде выступил Албек Ибраимов. Он поинтересовался у председательствующего, что можно сказать в последнем слове. «По уголовному делу», — ответил судья.

Албек Ибраимов отметил, что ему было довольно интересно находиться в зале суда и наблюдать за поведением людей. Он вспомнил о дружбе с бывшим президентом страны.

«Конечно, человек на такой должности не может быть ангелом», — сказал он и добавил, что прекрасно понимает, что дело в отношении него — политический заказ.

«Я и сейчас подчеркну, что гордился и буду гордиться, что работал с Алмазбеком Атамбаевым», — отметил подсудимый.

Он считает, что сейчас сажают хороших государственников.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов при строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным. Гособвинение просит приговорить Кубанычбека Кулматова к 15 годам лишения свободы, Албека Ибраимова — к 20 годам.