Суд над экс-мэрами. Кубанычбек Кулматов предложил расстрелять его без приговора

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.
В прениях по эпизоду со строительством школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» выступил Кубанычбек Кулматов.
Он поинтересовался, когда судья вынесет приговор. Однако председательствующий сказал, что не может ответить на этот вопрос.
«Если сегодня, я не вижу смысла сотрясать воздух. Мы и так много времени потратили на это псевдодело», — сказал экс-градоначальник.
Кубанычбек Кулматов напомнил, что когда в июне 2018 года его привезли в суд, журналисты поинтересовались, в чем его обвиняют.
«Я сказал, что не знаю. Это судилище. Я до сих пор не понимаю, почему здесь нахожусь», — сказал он и добавил, что суд над экс-мэрами — это абсурд и театр.
Кубанычбек Кулматов отметил, что в деле наконец-то будет поставлена какая-то точка.
«Никто не смог сказать, что я нарушил, какую статью. Обвиняют, что я совершил умышленные противоправные действия. В чем? Что я хотел школу построить? С развала Союза ни одна школа не строилась в Бишкеке. И когда кредит пришел, то мы дрались, чтобы хотя бы одна школа в Бишкеке была построена. Нам показали фигу. И тогда пришлось обратиться к президенту. За то, что я отстаивал интересы города, мне хотят дать 15 лет? С головой дружить надо», — сказал он.
Кубанычбек Кулматов добавил, что дело рассыпалось, в том числе из-за свидетелей обвинения.
«Мы спрашивали, кого вы приглашаете. Что может знать о меморандуме, договорах сотрудник казначейства? Это кассир. Можно было пригласить и дворника из Минфина. Вы это сделали по делу Албека Ибраимова. Где истина? Вы ее в тумане спрятали. А ваши эксперты? Я понимаю, что вы репетировали, и что в итоге? Они исчезли», — сказал он.
Кубанычбек Кулматов напомнил, что сам носил погоны.
«Я государственник. У меня есть честь и совесть, вы никогда их не отнимете. Удивительно, откуда в вас столько злости. Мне кажется, она переходит в паранойю. У меня нет желания вас оскорблять, но мне непонятно ваше поведение. Судить некого уже? Полстраны сидит», — обратился он к прокурорам.
Меня задело, когда прокурор зачитал, что обвинение просит нам по 15 лет. Мне 57 лет. Я через 15 лет никому не буду нужен. Расстреляйте меня сразу.Кубанычбек Кулматов
«Я хочу, чтобы вы поступили по совести. Перед нами, перед детьми вы несете ответственность. Они каждый день сюда приходят и смотрят вам в глаза» — отметил он.
Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным. Гособвинение просит приговорить Кубанычбека Кулматова к 15 годам лишения свободы, Албека Ибраимова — к 20 годам.