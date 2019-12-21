Суд вместо детского сада. Иск горожан оставили без рассмотрения

Межрайонный суд Бишкека оставил без рассмотрения иск горожан о признании недействительными приказов ФУГИ о передаче здания детского сада с прилегающим участком судебному департаменту. Об этом 24.kg сообщила член ОФ «Наше право» Светлана Антропова.

Читайте по теме Суд вместо детского сада. ФУГИ ходатайствует о прекращении дела

По ее словам, на заседании Фонд госимущества просил о прекращении уголовного дела, а горожане просили восстановить сроки для подачи иска.

«Суд рассмотрел оба ходатайства, отказал ФУГИ в прекращении, а наш оставил без рассмотрения», — отметила она.

По ее словам, горожане могут в течение 30 дней обжаловать решение суда.

Напомним, что приказ о передаче в оперативное управление здания Фонд госимущества выпустил 10 марта 2017 года. Здание бывшего детского сада конфисковано в пользу государства по решению Первомайского суда Бишкека 13 октября 2016-го. В декабре 2018 года стало известно, что в здание переедет Первомайский суд.