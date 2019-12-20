Наш ответ австралийским пожарным. Дворники и грузчики Бишкека провели фотосессию

Сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» устроили фотосессию перед Новым годом. Получилось очень стильно.

«Да-да. Это дворники и грузчики «Тазалыка». Иногда, чтобы стать совсем другим человеком, достаточно переодеться. Мы решили поэкспериментировать и показать себя в другом свете», — подписала публикацию пресс-секретарь «Тазалыка» Жибек Каракеева.

Отметим, в октябре 2019 года австралийские пожарные снялись для новогоднего календаря. Такая акция прошла уже в 27-й раз, первая фотосессия состоялась в 1993-м. Делают они это ради благотворительности — средства от продажи календарей перечисляются в различные фонды и благотворительные организации. Компания у них неизменная — животные.