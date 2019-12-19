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Общество
Сюжеты: Иски против СМИ, Скандал с Райымбеком Матраимовым

Иски Матраимовых против СМИ. Суд не запретил публиковать цитаты из расследования

В Свердловском районном суде Бишкека начались предварительные слушания по иску семьи Матраимовых против трех СМИ — 24.kg, Kloop и «Азаттыка» и журналиста Али Токтакунова. Председательствует на процессе судья Жылдыз Ибраимова.

Она приняла решение не запрещать распространять оспариваемые в иске выдержки из журналистского расследования «Азаттыка», Kloop и OCCRP.

Отметим, что запрет касается не статей полностью, а отдельных предложений и абзацев.

В иске приводится несколько фраз, которые, по мнению семьи Матраимовых, порочат их честь, достоинство и деловую репутацию. К примеру: «это обыкновенный велюр, ткань стоимостью всего 1 доллар за метр поможет раскрыть схемы на сотни миллионов долларов и то, что сотни миллионов долларов были выведены из Кыргызстана становится понятным вот из этих документов. Они раскрывают тайну богатства Матраимовых».

С ходатайством о запрете распространять эти сведения обратились адвокаты Матраимовых. Суд не удовлетворил прошение.

Адвокаты семьи Матраимовых заявили о намерении обжаловать это решение суда.

Интересы истцов защищают четыре юриста — Мадина Ниязова, Лейла Байдаева, Татьяна Карыжинская и Оксана Жданова.

Истцами выступают депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, его супруга Миновар Джумаева, экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, его жена Уулкан Тургунова, а также ОФ «Фонд имени Исмаила Матраимова». Суммы исков о защите чести и достоинства составили: 22,5 миллиона сомов к «Азаттыку», 10 миллионов к журналисту Али Токтакунову, 12,5 миллиона к Kloop, 15 миллионов к 24.kg.
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