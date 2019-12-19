В Кыргызстане откроется 10 дополнительных центров обслуживания населения

В Кыргызстане откроют 10 дополнительных центров обслуживания населения. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель ГРС Алмаз Мамбетов.

«В стране 40 районов, не считая столицы. Задача Государственной регистрационной службы на сегодня — планомерно охватить все города и районы», — сказал он.

По словам главы ведомства, ЦОН показал, что он нужен, он дает хороший эффект в социальном положении.

«В этом году в Оше, Баткене, Узгене, Бишкеке и Базар-Коргонском районе были открыты по одному ЦОН. В 2020-м планируем открыть восемь-десять центров в разных уголках республики», — добавил Алмаз Мамбетов.