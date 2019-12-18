В Баткенскую областную объединенную больницу примерно в 12.30 поступили шесть пострадавших, из них четверо военнослужащих и двое гражданских. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

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По его данным, у двоих пострадавших (военнослужащий и гражданский) огнестрельное ранение. У остальных закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, ушибы.

У всех состояние относительно удовлетворительное. На данный момент они проходят обследование.

Военнослужащего с огнестрельным ранением готовят к операции по извлечению пули.

Сегодня в селе Кок-Таш Баткенского района произошел конфликт между гражданами Таджикистана и Кыргызстана. Примерно в 9.30 местные жители начали друг друга забрасывать камнями. После небольшого перерыва конфликт разросся вновь.