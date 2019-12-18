Хакерской атаке подверглись сайты с публикацией о тратах жены Матраимова

Хакерской атаке накануне подвергся целый ряд кыргызстанских сайтов, в том числе Kaktus.media, Economist.kg и Pk.kg. Эти издания успели перепечатать материал Factcheck.kg. Заблокированным оказался и сайт Центра медиа развития.
Сначала хакерской атаке подвергся сайт factcheck.kg. Об этом 24.kg сообщил администратор ресурса Болот Темиров.
Это произошло спустя короткое время после размещения статьи о стоимости украшений, предметов гардероба и аксессуаров супруги экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова.
По словам Болота Темирова, атака на Factcheck.kg велась с IP-адресов Кыргызстана, Китая, России, Таиланда и Индонезии.
Отметим, что factcheck.kg проверяет факты по резонансным темам и персонам. Все данные ресурс берет из открытых источников.
Проблемы с входом на этот ресурс продолжались и у тех сайтов, кто успел разместить перепечатку статьи о том, сколько супруга Райымбека Матраимова Уулкан (Аманда) Тургунова тратит на себя. Эти расходы не соответствуют официальным доходам, которые указал в своих декларациях ее супруг.