Машины стоимостью 1,2 миллиона сомов закупили для Госветинспекции Кыргызстана

Проект «Обеспечение доступа к рынкам» закупил для Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Кыргызстана 54 автомобиля Renault Duster, каждая стоимостью около 1,2 миллиона сомов. Об этом сообщили в отделе реализации сельскохозяйственных проектов Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации.

По их данным, автомобили в качестве служебных распределят среди районных и городских управлений ГИВФБ, центрального аппарата ведомства, ветеринарных лабораторий, несколько единиц предназначены для экстренного реагирования ветслужбы.

Общая стоимость автомобилей составляет около 70 миллионов сомов.

Как сообщается, проект «Обеспечение доступа к рынкам» начался в 2018 году и завершится в 2023-м, выполняется во всех областях республики и финансируется Международным фондом сельскохозяйственного развития.