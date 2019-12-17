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Общество

Машины стоимостью 1,2 миллиона сомов закупили для Госветинспекции Кыргызстана

Проект «Обеспечение доступа к рынкам» закупил для Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Кыргызстана 54 автомобиля Renault Duster, каждая стоимостью около 1,2 миллиона сомов. Об этом сообщили в отделе реализации сельскохозяйственных проектов Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации.

По их данным, автомобили в качестве служебных распределят среди районных и городских управлений ГИВФБ, центрального аппарата ведомства, ветеринарных лабораторий, несколько единиц предназначены для экстренного реагирования ветслужбы.

Общая стоимость автомобилей составляет около 70 миллионов сомов. 

Как сообщается, проект «Обеспечение доступа к рынкам» начался в 2018 году и завершится в 2023-м, выполняется во всех областях республики и финансируется Международным фондом сельскохозяйственного развития.
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