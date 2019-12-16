Избиение кыргызстанцев в Хабаровске. МИД выразил протест

В Министерство иностранных дел Кыргызстана вызвали советника-посланника посольства России в связи с фактами избиения граждан КР в Хабаровске. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

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В ходе встречи кыргызская сторона выразила решительный протест. В МИД убеждены, что действия правоохранительных органов носили неправомерный характер, выразившийся в превышении должностных полномочий в виде применения грубой физической силы, сопровождавшейся нецензурной бранью.

«Кыргызская сторона призвала обеспечить всестороннее и объективное рассмотрение инцидента и принятие строгих мер к виновным, допустивших превышение должностных полномочий», — отметили в МИД.

Представитель посольства России в Кыргызстане заявил о недопустимости сложившейся ситуации и сообщил, что по факту возбудили уголовное дело и ведется следствие. Российский дипломат заверил, что вопрос взят под их личный контроль и по мере поступления информации от компетентных органов Российской Федерации МИД КР проинформируют дополнительно.