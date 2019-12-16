В «Востоке-5» строят физкультурно-оздоровительный комплекс за 50 миллионов сомов

В микрорайоне «Восток-5» началось строительство еще одного физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

«Первый за долгие годы большой спортивный объект в этом районе будет носить имя Раатбека Санатбаева, борца греко-римского стиля, чемпиона Азии и бронзового призера Олимпийских игр», — отмечает муниципалитет.

Как уточняется, это будет большая конструкция облегченного типа с металлическим каркасом и заполнением из сэндвич-панелей. В здании площадью более 2 тысяч квадратных метров будут три спортивных зала, раздевалки, офисные помещения и санитарные комнаты. Территория вокруг ФОК будет благоустроена, проектом предусмотрены тротуары и площадки, выложенные брусчаткой, а также газоны. Сейчас уже идут работы по устройству фундамента конструкции — под него роют траншеи.

Стоимость строительства обойдется в 50 миллионов сомов, средства выделены из городского бюджета. Подрядчики обещают завершить работы до конца 2020 года.