Кыргызстанцы после Нового года отдохнут семь дней. Постановление подписали

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление правительства о переносе выходных дней в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Согласно проекту постановления, для сотрудников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, работающих по графику пятидневной рабочей недели, выходные дни 24 февраля, 9 марта (признаются выходными, поскольку праздники выпадают на выходной) переносятся на рабочие 2-3 января, а 23 марта — на 6 января.

Выходной день 11 мая (признается выходным, поскольку 9 Мая выпадает на выходной день) переносится на рабочий день 4 мая.

Таким образом на Новый год в республике отдохнут с 1 по 7 января, а в мае — с 1-го по 5-е число.