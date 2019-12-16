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Общество

Строительство дорог. Счетная палата выявила нарушения на 109 миллионов сомов

В Министерстве транспорта и дорог и его структурных подразделениях за 2018 год аудитом установлено финансовых нарушений на общую сумму 109 миллионов 155,9 тысячи сомов. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты.

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По ее данным,  сумма необоснованных выплат заработной платы — 480,7 тысячи сомов.

Завышены объемы строительно-монтажных работ на 105 миллионов 258,2 тысячи сомов (в ходе аудита восстановлено на 31 миллион 864,7 тысячи сомов).

Из них по проекту реабилитации автодороги Бишкек — Ош (фаза 4) общая сумма выявленных нарушений и несоответствий составила $421 тысячу; по проекту автодороги Тараз — Талас — Суусамыр (фаза 3) выявлены нарушения дорожно-строительных работ на сумму $807,7 тысячи; по проекту строительства альтернативной автодороги Север — Юг (участок Арал — Казарман, фаза 2) общая сумма дефектных работ, подлежащая переделке за счет подрядчика, составила $140 тысяч (данные нарушения устранены).

В ходе аудита также установлена сокрытая по учету дебиторская и завышенная кредиторская задолженность на 3 миллиона 144,2 тысячи сомов (сумма восстановлена).

Из выявленной суммы финансовых нарушений подлежат восстановлению 108 миллионов 675,2 тысячи сомов, в ходе аудита восстановлено на 35 миллионов 29,5 тысячи сомов.

Нерационально использованные средства составили 3 миллиона 606,4 тысячи сомов.

Резервы и потери бюджета — 10 миллионов 283,5 тысячи сомов.

По итогам аудита Счетной палатой даны предписания и предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков. Материалы аудита направлены в соответствующие органы.
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