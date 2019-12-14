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Общество
Сюжет: Крупные взятки

Адвокат считает незаконным арест сотрудницы Судебного департамента

Начальника управления Судебного департамента водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца. Об этом 24.kg сообщила адвокат Алия Турумбекова.

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По ее словам, такое решение принял судья Первомайского районного суда Чынгыз Бердимуратов.

«Чынгыз Бердимуратов рассмотрел ходатайство старшего прокурора управления Генпрокуратуры Ороза Бердибаева о заключении под стражу, а также ходатайство следователя ГКНБ о признании законным и обоснованным задержания моей подзащитной. А.А. задержали 11 декабря в 19.00, а постановление вынесено в 21.20. Процедура нарушена. Перед началом процесса я ходатайствовала об освобождении моей подзащитной, поскольку срок задержания истек и суд не может рассматривать ходатайство следователя. Чынгыз Бердимуратов отказал и вынес решение о взятии под стражу А.А.», — рассказала Алия Турумбекова.

Она заявила, что в постановлении судья не отразил заявленные ей ходатайства и представленные материалы. Прокурор Ороз Бердибаев, будучи представителем надзорного органа, не принял никаких мер, видя нарушения закона со стороны судьи.

Юрист требует привлечь судью и прокурора к уголовной ответственности.
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