Адвокат считает незаконным арест сотрудницы Судебного департамента

Начальника управления Судебного департамента водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца. Об этом 24.kg сообщила адвокат Алия Турумбекова.
По ее словам, такое решение принял судья Первомайского районного суда Чынгыз Бердимуратов.
«Чынгыз Бердимуратов рассмотрел ходатайство старшего прокурора управления Генпрокуратуры Ороза Бердибаева о заключении под стражу, а также ходатайство следователя ГКНБ о признании законным и обоснованным задержания моей подзащитной. А.А. задержали 11 декабря в 19.00, а постановление вынесено в 21.20. Процедура нарушена. Перед началом процесса я ходатайствовала об освобождении моей подзащитной, поскольку срок задержания истек и суд не может рассматривать ходатайство следователя. Чынгыз Бердимуратов отказал и вынес решение о взятии под стражу А.А.», — рассказала Алия Турумбекова.
Она заявила, что в постановлении судья не отразил заявленные ей ходатайства и представленные материалы. Прокурор Ороз Бердибаев, будучи представителем надзорного органа, не принял никаких мер, видя нарушения закона со стороны судьи.
Юрист требует привлечь судью и прокурора к уголовной ответственности.