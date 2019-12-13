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Общество

На центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке зажгли главную елку страны

Фото 24.kg. Зажжение главной елки страны

На центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке зажгли главную елку страны. В торжественной церемонии приняли участие бишкекчане и гости столицы, мэр Азиз Суракматов и депутат городского кенеша Лев Васильев.

Чиновники традиционно поздравили собравшихся с наступающим Новым годом.

Под залпы небольшого фейерверка и новогоднюю песню-попурри «Жаңы Жыл» горожане и гости столицы зажгли главный символ Нового года — 27-метровую новогоднюю елку.

Кстати, каркас лесной красавицы уже используют третий год подряд, украшают ель светодиодный дюралайт в виде кружева, традиционные елочные шары и снежинки.

Как отмечают в мэрии, главный атрибут праздника стилистически поддерживает основную идею новогоднего оформления всей площади Ала-Тоо, разработанную Бишкекглавархитектурой, — «Новогодний подарок».

Продолжилась праздничная программа концертной частью с зажигательной музыкой в исполнении эстрадных певцов Арсена, Эркина Мукашева, Толгонай Арзыкеевой, Омара, Юлии Руцкой, Гульжигита Калыкова, Кайрата Примберидиева, Чолпон Талипбек и творческих коллективов.
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