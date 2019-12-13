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Общество

Ак-калпак вошел в список нематериального культурного наследия человечества

Мастерство ак-калпак, традиционные знания и навыки в изготовлении и ношении кыргызского мужского головного убора, включено в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Об этом сообщается на сайте ЮНЕСКО.

Отмечается, что решение принято на 14-м заседании комитета по охране нематериального культурного наследия. Заявка от Кыргызстана официально называлась «Ак-калпак: традиционные умения и навыки изготовления и ношения кыргызского мужского головного убора».

На сайте ЮНЕСКО отмечается, что ак-калпак — традиционное кыргызское ремесло. Ак-калпак — это традиционный мужской головной убор из белого фетра, который имеет глубокое сакральное значение. А мастерство его изготовления — постоянно развивающийся набор знаний и навыков в области валяния, кройки и шитья, а также вышивания узорами. Можно выделить более 80 видов ак-калпака, украшенных различными узорами, несущими сакральный смысл и историю.

«Экологически чистый и удобный ак-калпак напоминает снежный пик с четырьмя сторонами, представляющими четыре элемента: воздух, вода, огонь и земля. Четыре обрамляющие линии символизируют жизнь, кисточки наверху символизируют потомство и память предков, а узор — семейное древо. Ак-калпак объединяет разные кыргызские племена и общины и делает кыргызстанцев узнаваемыми для других этнических групп», — говорится в сообщении.

Напомним, что в список традиционно включаются местные промыслы, которые ООН считает необходимым сохранить для потомков и которые представляют особую ценность для нации.
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