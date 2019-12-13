Иск Матраимовых против СМИ. В Бишкеке пройдет митинг в поддержку свободы слова

В Бишкеке пройдет митинг #REакция 2.0 в поддержку свободы слова. Информация об этом распространяется в социальных сетях.

Кыргызстанцев приглашают 18 декабря в 11.30 на площадь Ала-Тоо.

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Поводом к проведению мирной акции стала информация, что братья Матраимовы подали иск на три СМИ, в том числе 24.kg, и журналиста Али Токтакунова. Общая сумма иска — 60 миллионов сомов.

Напомним, поводом для проведения первой акции стало бездействие властей против коррупции — отсутствие реакции в высших эшелонах власти на журналистское расследование Kloop, «Азаттыка» и OCCRP о коррупционных схемах на таможне.