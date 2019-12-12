Загрязнение воздуха. В столице проходит акция #БишкекСмог

На площади Ала-Тоо проходит мирная акция против загрязнения воздуха #БишкекСмог. На митинг вышли около ста активистов и журналистов в респираторных масках.

Как отмечается, цель акции — привлечь внимание к проблеме смога в Бишкеке с требованием к властям соблюдения общих национальных стандартов по качеству воздуха.

Участники требуют от властей предоставить открытые данные по ситуации о качестве воздуха, повысить энергоэффективность систем отопления и развивать возобновляемые источники энергии, снизить тарифы на электроэнергию в ночное время в отопительный период и провести газификацию районов с повышенным загрязнением воздуха, установить контроль над качеством ввозимых ГСМ и работой очистительных фильтров на ТЭЦ, развивать систему общественного транспорта, запретить точечную застройку высотными зданиями, расширять зеленые зоны города и другое.