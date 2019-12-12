13:17
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Загрязнение воздуха. В столице проходит акция #БишкекСмог

На площади Ала-Тоо проходит мирная акция против загрязнения воздуха #БишкекСмог. На митинг вышли около ста активистов и журналистов в респираторных масках.  

Как отмечается, цель акции — привлечь внимание к проблеме смога в Бишкеке с требованием к властям соблюдения общих национальных стандартов по качеству воздуха. 

Участники требуют от властей предоставить открытые данные по ситуации о качестве воздуха, повысить энергоэффективность систем отопления и развивать возобновляемые источники энергии, снизить тарифы на электроэнергию в ночное время в отопительный период и провести газификацию районов с повышенным загрязнением воздуха, установить контроль над качеством ввозимых ГСМ и работой очистительных фильтров на ТЭЦ, развивать систему общественного транспорта, запретить точечную застройку высотными зданиями, расширять зеленые зоны города и другое.
Ссылка:
просмотров: 402
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В «Ак-Орго» уровень превышен в семь раз
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в 2,4 раза
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного снизился
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень превышен во всех районах
Смог в Бишкеке. Когда надо носить маски, рассказали в Минздраве
В ноябре было 24 дня с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ
Вернуть техосмотр, поставить экопосты. Как улучшить качество воздуха в Бишкеке
В Бишкеке смога нет! Чиновники считают, что вопрос загрязнения политизируют
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Высокий уровень сохраняется возле Ошского рынка
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Во всех районах уровень повысился
Популярные новости
Психиатрическая экспертиза назначена Алмазбеку Атамбаеву Психиатрическая экспертиза назначена Алмазбеку Атамбаеву
Скандал с&nbsp;контрабандными схемами. Как работают фирмы Хабибулы Абдукадыра Скандал с контрабандными схемами. Как работают фирмы Хабибулы Абдукадыра
История с&nbsp;подложными номерами. Установлен владелец авто: сравните фото История с подложными номерами. Установлен владелец авто: сравните фото
Болот Джунусов о&nbsp;скандале с&nbsp;феминале: Сила нации не&nbsp;в&nbsp;плетках перед женщиной Болот Джунусов о скандале с феминале: Сила нации не в плетках перед женщиной
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo;&nbsp;&mdash; лучший банк года по&nbsp;развитию эквайринговой сети в&nbsp;регионах «Керемет Банк» — лучший банк года по развитию эквайринговой сети в регионах
БТА Банк и&nbsp;MegaCom выпустили кобрендинговую карту БТА Банк и MegaCom выпустили кобрендинговую карту
Топ-10. В&nbsp;каких странах провести зимние каникулы Топ-10. В каких странах провести зимние каникулы
MegaCom содействует развитию концепции интернета вещей (IoT) MegaCom содействует развитию концепции интернета вещей (IoT)
12 декабря, четверг
13:00
Искендеру Матраимову отказано в рассмотрении жалобы на «Азаттык» Искендеру Матраимову отказано в рассмотрении жалобы на ...
12:56
Депутат опроверг СДПК в том, что госкомиссии заключение диктовали власти
12:35
Загрязнение воздуха. В столице проходит акция #БишкекСмог
12:31
Митинг на Ошском рынке. Комментарий чиновников о причине акции протеста
12:24
Депутат считает: добровольные взносы родителей в школу нельзя пресекать