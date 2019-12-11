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Общество

ГРС начала выдавать новые водительские удостоверения. Как они выглядят

Государственная регистрационная служба начала выдавать водительские удостоверения нового образца. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что прием заявлений на получение, обмен водительских удостоверений нового образца будет осуществляться в территориальных подразделениях государственного учреждения «Унаа».

Удостоверения старого образца будут действительными до истечения их срока действия. Заменить их можно исключительно на добровольной основе.

Временные водительские удостоверения, выданные с 10 июня 2019 года со сроком действия до 31 декабря 2019 года, подлежат обязательной замене.

В ведомстве отметили, что новый образец водительских удостоверений представлен с улучшенным дизайном, отличается высоким качеством самого материала (поликарбонат), персональные данные и фотография в отличие от действующих будут наноситься на лазерном принтере, что не допускает выгорание фотографии и текста на протяжении всего срока действия, то есть 10 лет. В общей сложности бланк имеет более 20 защитных элементов. Образец ВУ нового образца представлен на фотографии.

Если раньше водительское удостоверение стоило 1 тысячу 305 сомов, теперь стоимость документа составляет 732,63 сома.

ГРС
Фото ГРС. Описание элементов защиты новых водительских удостоверений

«Закупочная цена бланков по сравнению с предыдущим снижена почти в девять раз и определена в размере 100,86 сома. На протяжении последних восьми лет они закупались по цене 12 евро (по среднерыночному курсу — 920 сомов)», — проинформировали в ГРС.

Закупочная цена бланков новых водительских удостоверений, в отличие от прежнего контакта зафиксирована в национальной валюте, а не в евро, как это было ранее. Это исключает возможность повышения цены за счет колебания разницы валютных курсов.
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