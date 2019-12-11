ГРС начала выдавать новые водительские удостоверения. Как они выглядят

Государственная регистрационная служба начала выдавать водительские удостоверения нового образца. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что прием заявлений на получение, обмен водительских удостоверений нового образца будет осуществляться в территориальных подразделениях государственного учреждения «Унаа».

Временные водительские удостоверения, выданные с 10 июня 2019 года со сроком действия до 31 декабря 2019 года, подлежат обязательной замене.

Удостоверения старого образца будут действительными до истечения их срока действия. Заменить их можно исключительно на добровольной основе.

В ведомстве отметили, что новый образец водительских удостоверений представлен с улучшенным дизайном, отличается высоким качеством самого материала (поликарбонат), персональные данные и фотография в отличие от действующих будут наноситься на лазерном принтере, что не допускает выгорание фотографии и текста на протяжении всего срока действия, то есть 10 лет. В общей сложности бланк имеет более 20 защитных элементов. Образец ВУ нового образца представлен на фотографии.

Если раньше водительское удостоверение стоило 1 тысячу 305 сомов, теперь стоимость документа составляет 732,63 сома.

Фото ГРС. Описание элементов защиты новых водительских удостоверений

«Закупочная цена бланков по сравнению с предыдущим снижена почти в девять раз и определена в размере 100,86 сома. На протяжении последних восьми лет они закупались по цене 12 евро (по среднерыночному курсу — 920 сомов)», — проинформировали в ГРС.

Закупочная цена бланков новых водительских удостоверений, в отличие от прежнего контакта зафиксирована в национальной валюте, а не в евро, как это было ранее. Это исключает возможность повышения цены за счет колебания разницы валютных курсов.