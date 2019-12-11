В Бишкеке покажут фильм российского режиссера о Чингизе Айтматове «Дни и века»

В столице 12 декабря покажут фильм российского режиссера Григория Нахапетова «Дни и века». Об этом 24.kg сообщила общественный деятель, вице-президент фонда «Иссык-Кульский форум имени Чингиза Айтматова» Ассоль Молдокматова.

Документальный фильм о Чингизе Айтматове зрители увидят на открытии кинофестиваля стран СНГ, Балтии и Грузии «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов».

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По словам Ассоль Молдокматовой, Григорий Нахапетов хотел устроить премьеру в Екатеринбурге, но организаторы смогли уговорить режиссера презентовать фильм в Бишкеке в день рождения писателя.

Григорий Нахапетов — известный российский режиссер, продюсер. Он познакомился с Чингизом Айтматовым в 2006 году на презентации его последней книги «Когда падают горы». В 2012-м выпустил документальный проект «Код Айтматова».

В фильме «Дни и века» кыргызстанцы узнают новые подробности из жизни писателя, известные люди поделились своими воспоминаниями о нем.

Кинофестиваль пройдет 12-15 декабря в кинотеатре «Манас». В 2019 году он приурочен к 80-летию народного артиста КР Суйменкула Чокморова. В международной программе примут участие 14 кинокартин из стран-участниц. Для национальной программы будут отобраны 17 кыргызских короткометражных фильмов.