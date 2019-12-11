11:11
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Бишкеке покажут фильм российского режиссера о Чингизе Айтматове «Дни и века»

В столице 12 декабря покажут фильм российского режиссера Григория Нахапетова «Дни и века». Об этом 24.kg сообщила общественный деятель, вице-президент фонда «Иссык-Кульский форум имени Чингиза Айтматова» Ассоль Молдокматова.

Документальный фильм о Чингизе Айтматове зрители увидят на открытии кинофестиваля стран СНГ, Балтии и Грузии «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов».

Читайте по теме
Посвященная Чингизу Айтматову выставка художника из Казахстана пройдет в Бишкеке

По словам Ассоль Молдокматовой, Григорий Нахапетов хотел устроить премьеру в Екатеринбурге, но организаторы смогли уговорить режиссера презентовать фильм в Бишкеке в день рождения писателя.

Григорий Нахапетов — известный российский режиссер, продюсер. Он познакомился с Чингизом Айтматовым в 2006 году на презентации его последней книги «Когда падают горы». В 2012-м выпустил документальный проект «Код Айтматова».

В фильме «Дни и века» кыргызстанцы узнают новые подробности из жизни писателя, известные люди поделились своими воспоминаниями о нем.

Кинофестиваль пройдет 12-15 декабря в кинотеатре «Манас». В 2019 году он приурочен к 80-летию народного артиста КР Суйменкула Чокморова. В международной программе примут участие 14 кинокартин из стран-участниц. Для национальной программы будут отобраны 17 кыргызских короткометражных фильмов.
Ссылка:
просмотров: 74
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на неделю: концерт арфиста, флэшмоб, сказка для взрослых
Самых популярных актеров и актрис 2019 года назвал сайт IMDb
Афиша Бишкека на неделю: выставки, концерты, спектакли
Афиша Бишкека на неделю: концерты российских звезд, вечер балета и Неделя моды
Афиша Бишкека на выходные: выставки, семинары, спектакли
Афиша Бишкека на неделю: звезды La Scala, «Женское искусство» и HR-форум
Афиша Бишкека на выходные: гастроли зарубежных театров, фестиваль и борщ-party
Афиша Бишкека на неделю: концерты, фестиваль балетного искусства, кинопоказы
Обновленный кинотеатр «Киргизия» в Москве откроется к концу 2020 года
Афиша Бишкека на выходные: осенний фестиваль, кинопоказы, выставки
Популярные новости
Дело энергетиков. Справедлив&nbsp;ли приговор Сапару Исакову (опрос) Дело энергетиков. Справедлив ли приговор Сапару Исакову (опрос)
Психиатрическая экспертиза назначена Алмазбеку Атамбаеву Психиатрическая экспертиза назначена Алмазбеку Атамбаеву
Ирина Карамушкина: Приговор Сапару Исакову нужно разделить на&nbsp;шестерых людей Ирина Карамушкина: Приговор Сапару Исакову нужно разделить на шестерых людей
Скандал с&nbsp;контрабандными схемами. Как работают фирмы Хабибулы Абдукадыра Скандал с контрабандными схемами. Как работают фирмы Хабибулы Абдукадыра
Бизнес
MegaCom содействует развитию концепции интернета вещей (IoT) MegaCom содействует развитию концепции интернета вещей (IoT)
Сетки для сбора бутылок от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: как перерабатывают пластик в&nbsp;Бишкеке Сетки для сбора бутылок от «Бакай Банка»: как перерабатывают пластик в Бишкеке
МПЦ признал БТА Банк самым активным банком по&nbsp;пилотному запуску продуктов МПЦ признал БТА Банк самым активным банком по пилотному запуску продуктов
За&nbsp;подарками в&nbsp;O!Store. Классные презенты каждому при покупке смартфона Honor! За подарками в O!Store. Классные презенты каждому при покупке смартфона Honor!
11 декабря, среда
11:03
В Бишкеке покажут фильм российского режиссера о Чингизе Айтматове «Дни и века» В Бишкеке покажут фильм российского режиссера о Чингизе...
10:57
Защитой персональных данных озаботился Мухаммедкалый Абылгазиев
10:45
Сколько водителей ездят по доверенности, в правительстве не знают
10:36
Алексей Петрушевский получил французскую премию по правам человека
10:00
ЧП на руднике «Кумтор». Депутаты предлагают создать комиссию