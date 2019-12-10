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Общество

Теракт в Санкт-Петербурге. Аброр Азимов приговорен к пожизненному заключению

Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга приговорил подозреваемого в организации теракта в петербургском метро уроженца Кыргызстана, гражданина России Аброра Азимова к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщают российские СМИ. 

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Брат Аброра Акрам Азимов получил 28 лет лишения свободы, Мухамадюсуп и Ибрагимжон Эрматовы — 28 и 27 лет соответственно, их также признали основными организаторами взрыва. Содика Ортикова приговорили к 22 годам.

Махаммадюсуф Мирзаалимов, Азамжон Махмудов, Дилмурод Муидинов и Шохиста Каримова получили по 20 лет лишения свободы. Сайфиллу Хакимова и Бахрама Эргашева приговорили к 19 годам каждого. Им также назначены штрафы от 500 до 800 тысяч рублей.

Взрыв в вагоне метрополитена на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт» произошел 3 апреля 2017 года. Исполнителем назвали 22-летнего кыргызстанца Акбаржона Джалилова. Он был смертником. Вместе с ним погибли 15 пассажиров. Фигурантами уголовного дела стали 11 человек.
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