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Общество

Ветераны МВД просят президента отправить в отставку Кашкара Джунушалиева

Ветераны МВД направили обращение к президенту страны в защиту Алмазбека Атамбаева.

21 бывший сотрудник органов милиции просит Сооронбая Жээнбекова привлечь к ответственности руководство МВД и ГКНБ за незаконные действия.

По мнению авторов обращения, спланированная в Кой-Таше 7-8 августа акция носила антиконституционный и противоречащий нормам законодательства характер.

«Незаконные действия сотрудников ГКНБ и МВД по приказу следователя Эркинбека Аширходжаева были бы невозможны без согласия руководства этих органов. Спланированная акция носила антиконституционный и противоречащий нормам законодательства характер», — говорится в тексте.

На председателя ГКНБ и министра внутренних дел необходимо возбудить уголовные дела по фактам причинения тяжкого вреда здоровью населения, нарушения неприкосновенности жилища и другим преступлениям.

Из обращения ветеранов МВД

Ветераны милиции считают, что все происходит без ведома главы государства, и просят внести на рассмотрение Совета по отбору судей незаконные решения судей по делу Алмазбека Атамбаева, судей Конституционной палаты Верховного суда, «которые опозорили Кыргызстан на весь мир, приняв решение, которое противоречит общим правилам юриспруденции».

«Просим вас отправить в отставку председателя ГКНБ Опумбаева и министра внутренних дел Джунушалиева, поручить генеральному прокурору возбудить уголовные дела в отношении вышеназванных лиц, а также Эркинбека Аширходжаева», — отмечается в обращении ветеранов МВД.
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