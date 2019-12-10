Когда зажгут главную елку страны. Не пропустите, это будет красиво

Церемония зажжения главной елки страны пройдет в пятницу, 13 декабря, в 19.00 на центральной площади Ала-Тоо. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, горожан ждет праздничный концерт, музыкальное попурри «Жаңы Жыл» из новогодних композиций.

В мэрии напомнили, что главную елку страны установили с восточной стороны памятника «Айкол Манас», сейчас продолжается ее украшение.

«Главная елка будет стилистически поддерживать основную идею новогоднего оформления всей площади Ала-Тоо и выполнена в одном стиле. Концепция оформления столицы, разработанная Бишкекглавархитектурой, носит название «Новогодний подарок». Установкой и оформлением занимаются сотрудники двух муниципальных предприятий — Бишкексвет и «Тазалык», — отметили в муниципалитете.

Весь город будет украшен праздничными инсталляциями, яркими гирляндами. Особенное новогоднее настроение будут создавать световые инсталляции из снежинок и мерцающих гирлянд, а также из акриловых пластин с подсветкой. Елочка в новом парке «Ынтымак» на Южной магистрали уже сверкает новогодними огнями и радует горожан.

В муниципалитете отметили, что почти все украшения изготавливают в собственном цехе Бишкексвета.