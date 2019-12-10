09:13
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Когда зажгут главную елку страны. Не пропустите, это будет красиво

Церемония зажжения главной елки страны пройдет в пятницу, 13 декабря, в 19.00 на центральной площади Ала-Тоо. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, горожан ждет праздничный концерт, музыкальное попурри «Жаңы Жыл» из новогодних композиций.

В мэрии напомнили, что главную елку страны установили с восточной стороны памятника «Айкол Манас», сейчас продолжается ее украшение.

«Главная елка будет стилистически поддерживать основную идею новогоднего оформления всей площади Ала-Тоо и выполнена в одном стиле. Концепция оформления столицы, разработанная Бишкекглавархитектурой, носит название «Новогодний подарок». Установкой и оформлением занимаются сотрудники двух муниципальных предприятий — Бишкексвет и «Тазалык», — отметили в муниципалитете.

Весь город будет украшен праздничными инсталляциями, яркими гирляндами. Особенное новогоднее настроение будут создавать световые инсталляции из снежинок и мерцающих гирлянд, а также из акриловых пластин с подсветкой. Елочка в новом парке «Ынтымак» на Южной магистрали уже сверкает новогодними огнями и радует горожан.

В муниципалитете отметили, что почти все украшения изготавливают в собственном цехе Бишкексвета.
Ссылка:
просмотров: 184
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке начали устанавливать елку на площади Ала-Тоо
Популярные новости
Дело энергетиков. Справедлив&nbsp;ли приговор Сапару Исакову (опрос) Дело энергетиков. Справедлив ли приговор Сапару Исакову (опрос)
Дело энергетиков. Сапар Исаков о&nbsp;мести за&nbsp;увольнение Райымбека Матраимова Дело энергетиков. Сапар Исаков о мести за увольнение Райымбека Матраимова
Ирина Карамушкина: Приговор Сапару Исакову нужно разделить на&nbsp;шестерых людей Ирина Карамушкина: Приговор Сапару Исакову нужно разделить на шестерых людей
Терпение лопнуло. Райымбек Матраимов подал в&nbsp;суд на&nbsp;журналистов Терпение лопнуло. Райымбек Матраимов подал в суд на журналистов
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! представляет новый тариф для &laquo;умных&raquo; устройств Мобильный оператор О! представляет новый тариф для «умных» устройств
Отличное телевидение от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Отличное телевидение от 50 сомов в месяц
Заявление политической партии &laquo;Кыргызстан&raquo; Заявление политической партии «Кыргызстан»
Подключи к&nbsp;своему Wingle супервыгодный тариф от&nbsp;MegaCom за&nbsp;490 сомов в&nbsp;месяц! Подключи к своему Wingle супервыгодный тариф от MegaCom за 490 сомов в месяц!
10 декабря, вторник
09:05
Пройду для интереса. Ирина Карамушкина о назначении психиатрической экспертизы Пройду для интереса. Ирина Карамушкина о назначении пси...
08:56
Когда зажгут главную елку страны. Не пропустите, это будет красиво
08:55
Крайне вредным для культуры управленцем назвали Азамата Жаманкулова феминистки
08:48
Как попасть к президенту? О коррупции в Погранслужбе хочет рассказать офицер
08:47
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Высокий уровень сохраняется возле Ошского рынка
9 декабря, понедельник
23:48
Apple выпустит пять новых iPhone в 2020 году