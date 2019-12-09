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Общество

Суд над экс-мэрами. Кубанычбеку Кулматову просят 15 лет, Албеку Ибраимову — 20

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Гособвинение просит признать Кубанычбека Кулматова виновным и приговорить к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а также правом занимать госдолжность сроком на два года.

Албеку Ибраимову по совокупности прокуратура попросила 20 лет с конфискацией имущества и запретить занимать госдолжность в течение трех лет.

По версии следствия, в 2014 году Кубанычбек Кулматов, будучи мэром столицы, незаконно использовал $2 миллиона грантовых средств, выделенных компанией ТВЕА для строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». А Албек Ибраимов подписал распоряжение о выделении 104 миллионов сомов из городского бюджета на завершение строительства.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным.
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