18:35
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Правозащитники призывают немедленно снять обвинения с Афтандила Жоробекова

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призывает власти Кыргызстана немедленно снять уголовные обвинения с блогера Афтандила Жоробекова и отменить его домашний арест. Об этом сообщается в заявлении организации.

Блогер Афтандил Жоробеков был задержан 24 ноября 2019 года Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ) и находился под стражей до суда 5 декабря, пока не был помещен под домашний арест. Обвинения против него все еще остаются в силе.

ГКНБ заявил, что Жоробеков, 34-летний администратор страницы в Facebook БеспределKG, разместил «заведомо ложную и провокационную информацию, нацеленную на дискредитацию нынешних властей», что «вызвало чувство ненависти» среди посетителей страницы.

Разжигание розни влечет за собой тюремное заключение сроком до семи лет.

«Власти Кыргызстана используют фиктивные обвинения в разжигании розни как предлог, чтобы наказать Жоробекова за его неоднозначные посты о государственных деятелях, — заявила Лора Миллс, исследователь Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии. — Его арест создает опасный прецедент, согласно которому любой может быть привлечен к уголовной ответственности за критику общественных деятелей или за оскорбительные высказывания других лиц».

Как отмечает организация, политические деятели Кыргызстана регулярно преследуют критикующих их журналистов и СМИ судебными исками, но обвинения в клевете не несут за собой уголовного наказания. В этом случае власти привлекают Жоробекова к уголовной ответственности за действия других людей — тех, кто разместил оскорбительные комментарии на его странице в Facebook.

Обвинения против Афтандила Жоробекова нарушают обязательства Кыргызстана в области прав человека, в том числе в качестве участника Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП), который защищает свободу выражения мнений. МПГПП допускает определенные ограничения на выражение мнений, в том числе в ответ на «подстрекательство к дискриминации, враждебности или насилию». Но любые законы, ограничивающие свободу выражения мнений, должны соответствовать принципу правовой определенности, они должны быть достаточно ясны и точны, чтобы люди могли разумно предвидеть последствия своих действий и регулировать свое поведение в соответствии с законом.

Неправомерное использование обвинений в разжигании розни в отношении Жоробекова для достижения скрытого недопустимого мотива — заставить критика замолчать — не отвечает этим критериям.

«Возможность выражать критическое мнение имеет основополагающее значение для свободы выражения мнений, — отметила Лора Миллс. — Власти Кыргызстана должны немедленно снять уголовные обвинения с Жоробекова, отменить его домашний арест и обеспечить, чтобы положение о разжигании розни в дальнейшем не использовалось в незаконных целях».
Ссылка:
просмотров: 320
Версия для печати
Материалы по теме
Сотрудники аппарата омбудсмена посетят Афтандила Жоробекова. Если разрешит ГКНБ
Арест администратора страницы БеспределKG. Медиаэксперты заявляют о беззаконии
ГКНБ показал публикации, за которые арестован администратор страницы БеспределKG
«Валите в Рашку». Бишкекский горсуд признал невиновным Темира Болотбека
Неизвестные сломали забор вокруг дома журналиста Улугбека Бабакулова
Против журналиста Улугбека Бабакулова возбудили уголовное дело
Популярные новости
Вывод миллионов из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;два убийства. Новое расследование журналистов Вывод миллионов из Кыргызстана и два убийства. Новое расследование журналистов
Суд по&nbsp;модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков расплакался во&nbsp;время прений Суд по модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков расплакался во время прений
Как осваиваются купленные женой Райымбека Матраимова участки в&nbsp;Дубае Как осваиваются купленные женой Райымбека Матраимова участки в Дубае
Дело энергетиков. Сапар Исаков о&nbsp;мести за&nbsp;увольнение Райымбека Матраимова Дело энергетиков. Сапар Исаков о мести за увольнение Райымбека Матраимова
Бизнес
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; открыли новую стерильную зону В международном аэропорту «Манас» открыли новую стерильную зону
Около миллиона кыргызстанцев смогли ощутить улучшение качества связи Около миллиона кыргызстанцев смогли ощутить улучшение качества связи
В&nbsp;MegaPay доступны онлайн-квитанции по&nbsp;услугам &laquo;Газпром&raquo; и&nbsp;&laquo;Северэлектро&raquo; В MegaPay доступны онлайн-квитанции по услугам «Газпром» и «Северэлектро»
Дело энергетиков. Открытое обращение экс-премьер-министров Кыргызстана Дело энергетиков. Открытое обращение экс-премьер-министров Кыргызстана
7 декабря, суббота
18:15
Приговор по делу о модернизации ТЭЦ. Это политическая месть, а не охота на ведьм Приговор по делу о модернизации ТЭЦ. Это политическая м...
17:33
В Бишкеке провели забег против гендерного насилия
17:25
Правозащитники призывают немедленно снять обвинения с Афтандила Жоробекова
16:22
Освобождение Осмонбека Артыкбаева. Жители Токтогула приветствуют решение суда
15:24
Мэрия Бишкека объявила традиционный конкурс на лучшее новогоднее оформление