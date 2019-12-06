Дело энергетиков. Осмонбека Артыкбаева и Ольгу Лаврову приговорили к штрафу

В Свердловском районном суде Бишкека завершилось разбирательство по громкому уголовному делу о модернизации столичной ТЭЦ.

Бывшего министра энергетики Осмонбека Артыкбаева суд приговорил к штрафу – 5 миллионов сомов, бывшего министра финансов Ольгу Лаврову – 3 миллиона сомов.

Напомним, что прокуроры попросили суд приговорить бывшего министра энергетики к штрафу в размере 5 миллионов сомов. При этом гособвинение просило учесть, что Осмонбек Артыкбаев частично погасил ущерб. Бывший министр энергетики перечислил на расчетный счет Генеральной прокуратуры 100 миллионов сомов.

Для Ольги Лавровой гособвинение просило назначить наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на три года.