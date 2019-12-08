Афиша Бишкека на неделю: концерт арфиста, флэшмоб, сказка для взрослых

27 ноября — 15 декабря. Первая феминале современного искусства

Феминале собрала художниц из 22 стран, которые рефлексируют на темы: «Кормилица», «Экономическая не/свобода», «Домашнее насилие», «Телесность», «Ментальное здоровье», «Политическое участие». Выставка продлится 17 дней: в память о 17 женщинах, которые сгорели в московской типографии три года назад.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

6-22 декабря. Юбилейная выставка Фаризы Шейшеевой

Экспозиция посвящена 30-летию ее творчества. Представлены работы последних лет, изготовленные из войлока: ала-кийизы, ширдаки, панно, игрушки.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

10 декабря. Лекция «Внутренний мир человека»

О том, какими знаниями обладает наш народ и как объясняется внутренний мир человека с точки зрения кыргызского мировоззрения, вы узнаете на следующей лекции кыргызоведения.

ОЦ «Бакдөөлөт», 18.30.

10 декабря. Концерт фольклорно-этнографического театра «Ордо Сахна»

На концерте будут представлены уникальные коллекции этнической одежды, танцевальные постановки, а также прозвучат лучшие произведения из репертуара «Ордо Сахна».

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

11 декабря. Дискуссия «Бишкек: как очистить воздух от смога?»

Вы узнаете, какие меры по борьбе с загрязнением атмосферы работают и доказали свою эффективность, достаточно ли данных и можем ли мы им доверять, что уже делает правительство и гражданское общество для решения проблемы. Мероприятие пройдет в формате панельной дискуссии.

Офис ПРООН, 18.30.

11 декабря. Встреча «Бодипозитив»

Что такое бодипозитив, как вы относитесь к своему телу, умеете ли вы себя принимать и о многом другом узнаете на встрече с экспертом.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.

11 декабря. Акция «Прислушайся к тому, кто рядом»

Представители различных религиозных организаций проведут полезные мастер-классы для всех желающих, совместно построят юрту и расскажут о своем понимании мира и согласия. Мероприятие направлено на продвижение межконфессионального согласия и толерантности.



Национальная библиотека имени Алыкула Осмонова, 10.30.

11 декабря. Сказка для взрослых «Лучший всадник короля»

В некотором королевстве только что победоносно закончена война. Главную атаку в решающем сражении возглавил некий отважный смельчак по имени Сильвестр, в одиночку поскакав на врага и воодушевив солдат. И на торжественной церемонии по случаю великой победы он должен предстать перед королем, государственной элитой, послами и журналистами. Однако оказывается, что на самом деле никакого храбреца-героя нет.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

12 декабря. Встреча с фотографом Эльером Нематовым

Вы подробно поговорите с Эльером об искусстве документальной фотографии, о его знаковых работах, обсудите его последние проекты: «Аральский призрак» и «Невидимые герои», а также вы сможете задать вопросы по документальной фотографии. Регстрация о ссылке.

ololoErkindik, 18.30.

12 декабря. Флешмоб #БИШКЕКСМОГ

Приходите на акцию в маске. Каждый может стать художником и нарисовать на маске все, что считает важным сказать. Площадь Ала-Тоо, 12.00.

12 декабря. Лекция «Вертикальное озеленение / Из живых растений»

Густая растительность, состоящая из экзотических видов растений, роскошные комнатные джунгли — мечта многих. Об особенностях вертикального озеленения и настоящих тропических джунглях расскажет Дмитрий Переяславский.

Ботанический сад имени Э.З.Гареева, 18.00.

12 декабря. Кинопремьеры

«Джуманджи: Новый уровень» (фэнтези). Чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить, друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры — от засушливой пустыни до заснеженных гор.

«Черное Рождество» (ужасы). Незнакомец преследует группу студенток во время рождественских каникул.

«Тайна Мосли» (мультфильм). В далеком-далеком прошлом удивительные животные Торифанты восстают против жизни в рабстве людей и отправляются в опасное путешествие в поисках... свободы. Ведь их прошлое хранит невероятную тайну.

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел — 2» (комедия). Близится Новый год, и сотрудники отдела полиции Барвихи планируют праздновать его за городом в теплой компании старых друзей и коллег. Но непредвиденные обстоятельства в лице преступников, ограбивших крупное ювелирное предприятие, ставят праздник под угрозу.

«Курьер» (боевик). На первый взгляд, она — всего лишь курьер на черном мотоцикле, стремительно пронзающем ночной Лондон. Но даже в огромном мегаполисе красотке удается ускользнуть от уличных камер, и ее имя невозможно найти ни в одной базе данных. Именно она, дерзкая и неуловимая, бросит вызов могущественному криминальному боссу.

13 декабря. Тренинг «Кому принадлежит мое тело?»

Как норма тела создается в семье, в школе, в университете, на работе? Как найти новые стратегии сопротивления и отстаивания своих границ? Ты сможешь определить свою стратегию, которая поможет защищать свое тело и свои границы.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 16.00.

13 декабря. Выступление группы Týr (Фарерские острова)

Впервые в Кыргызстане — настоящие викинги с загадочных Фарерских островов, затерянных в Атлантическом океане. Образованная в 1998 году, группа успела выпустить девять альбомов, заключить контракты с ведущими лейблами и объездить с концертами почти весь мир. Их стиль обычно характеризуют как прогрессив-фолк метал.

Клуб «Ретро Метро», 19.00.

13 декабря. Комедия «Дураки»

Американский драматург Нил Саймон нарисовал удивительный мир, где вымысел сливается с реальностью. Спектакль «Дураки» — пластическая метафора по одноименной пьесе: то ли неправдоподобная история, то ли философская притча. Легкая, светлая, иногда ироничная и смешная до слез история. Однако она ставит перед нами важнейший вопрос.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

13 декабря. Опера «Травиата»

«Травиата» — одна из первых в мировой литературе лирико-психологических опер, интимная драма нежных и глубоких чувств. Д.Верди сделал героиней произведения женщину, отвергнутую обществом, показал благородство, душевную красоту Виолетты, ее превосходство над окружающей легкомысленной средой. С участием солистов Ассоциации молодых оперных певцов «Фигаро», Рим.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

13 декабря. Концерт арфиста-виртуоза Александра Болдачева (Россия)

Музыкант с мировым именем, эксклюзивный артист итальянского Арфового дома Salvi Harps, приглашенный солист Большого театра, солист группы Game of Tones и один из наиболее востребованных арфистов в мире впервые выступит в Центральной Азии. Бишкек станет первым городом, который посетит артист в рамках своего турне.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.