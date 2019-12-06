Дело энергетиков. Сапар Исаков о мести за увольнение Райымбека Матраимова

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. С последним словом выступает бывший премьер-министр Сапар Исаков.

Он сказал, что освобождение его с должности премьер-министра и последующее задержание — это месть президента Сооронбая Жээнбекова за то, что Сапар Исаков освободил от должности Райымбека Матраимова.

«Я не думал, что до этого дойдет. Но я рад, что у народа начали открываться глаза. Это горькая правда», — отметил подсудимый.

Он напомнил, что, когда у Сооронбая Жээнбекова спрашивают о Райымбеке Матраимове, глава государства просит: «Дайте факты».

А нас без фактов посадили в СИЗО и 10 месяцев держали, чтобы сфабриковать дело. Сапар Исаков

Бывший премьер высказал сожаление, что Сооронбай Жээнбеков выбрал методом борьбы с оппонентами политические репрессии. Это наносит вред стране.

Он добавил, что сегодня власть поощряет тех, кто лицемерит и предает.

«Я не предал и горжусь этим. Но, к сожалению, люди сидят здесь из-за меня. Меня одного по этому делу осудить нельзя было. Чтобы не было возмущения севера республики, надо было такого же премьера с юга посадить. Поэтому Жанторо Сатыбалдиев здесь», — подчеркнул обвиняемый.

«Как говорится, был бы человек, статья найдется», — резюмировал Сапар Исаков.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. Гособвинение просит для Сапара Исакова 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а для Айбека Калиева — 17 лет тюрьмы.