18:45
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Вывод миллионов из Кыргызстана. Пограничники объявлены в розыск

Военнослужащие Пограничной службы Кыргызстана, фигурирующие в журналистском расследовании, находятся в розыске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте по теме
Вывод миллионов из Кыргызстана и два убийства. Новое расследование журналистов

Уточняется, что по итогам служебного расследования, проведенного ГПС по фактам причастности военнослужащих к распространению персональных данных, они отстранены от исполнения служебных обязанностей.

«Материалы расследования переданы в Военную прокуратуру, зарегистрированы в ЕРПП. В настоящее время надзорный орган проводит досудебное производство в отношении военнослужащих, которые находятся в розыске», — сообщили в пресс-службе ГПС.

Напомним, в журналистском расследовании упоминаются имена двух бывших сотрудников Погранслужбы. Они рассказали СМИ, что в день через аэропорт «Манас» вылетают около 10-15 курьеров с деньгами. Опасаясь ареста, военнослужащие выехали за пределы страны. Эти пограничники считают, что перевозчики работали под покровительством бывшего замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова.
Ссылка:
просмотров: 1282
Версия для печати
Материалы по теме
Вывод миллионов из Кыргызстана и два убийства. Новое расследование журналистов
Скандал с контрабандными схемами. Премьер-министр пока не получил повестку
Скандал с контрабандными схемами. Депутат Дуйшон Торокулов до сих пор на допросе
Тело упавшего в реку пограничника нашли в Узбекистане
Упавшего в реку пограничника ищут уже 10 дней
В Баткене пограничники помогли бабушке. Военная прокуратура проводит проверку
На КПП «Токмак-Автодорожный» нарушитель ударил военнослужащего Погранслужбы
В Жогорку Кенеше предложили ввести для пограничников курсы этикета
Пограничники задержали кыргызстанцев, пытавшихся провезти контрабанду ГСМ
Кыргызстанец пытался обманным путем пересечь границу
Популярные новости
Дело Атамбаева. Бывшего президента подозревают еще в&nbsp;одном преступлении Дело Атамбаева. Бывшего президента подозревают еще в одном преступлении
Суд по&nbsp;модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков расплакался во&nbsp;время прений Суд по модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков расплакался во время прений
Вывод миллионов из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;два убийства. Новое расследование журналистов Вывод миллионов из Кыргызстана и два убийства. Новое расследование журналистов
Атамбаев не&nbsp;воришка подзаборный. Депутат возмутилась фотографиями с&nbsp;суда Атамбаев не воришка подзаборный. Депутат возмутилась фотографиями с суда
Бизнес
KICB признан лучшим банком 2019 года в&nbsp;Кыргызской Республике KICB признан лучшим банком 2019 года в Кыргызской Республике
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газифицирован жилой массив &laquo;Учкун&raquo; «Газпром Кыргызстан»: газифицирован жилой массив «Учкун»
Финансовые показатели ОАО &laquo;МАМ&raquo; демонстрируют устойчивый рост Финансовые показатели ОАО «МАМ» демонстрируют устойчивый рост
Что ваши дети ищут в&nbsp;интернете? Как поговорить с&nbsp;ребенком о&nbsp;киберугрозах Что ваши дети ищут в интернете? Как поговорить с ребенком о киберугрозах
4 декабря, среда
18:43
ОАО «Востокэлектро» спишет пени абонентам, погасившим дебиторскую задолженность ОАО «Востокэлектро» спишет пени абонентам, погасившим д...
18:25
Дело энергетиков. Защита просит снять арест с имущества Айбека Калиева
18:13
В Кыргызстане предлагают ввести запрет на вывоз пшеницы и муки
17:59
Вывод миллионов из Кыргызстана. Пограничники объявлены в розыск
17:49
Убийство Саймаити. Ширин Айтматова дала подписку о неразглашении