Вывод миллионов из Кыргызстана. Пограничники объявлены в розыск

Военнослужащие Пограничной службы Кыргызстана, фигурирующие в журналистском расследовании, находятся в розыске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте по теме Вывод миллионов из Кыргызстана и два убийства. Новое расследование журналистов

Уточняется, что по итогам служебного расследования, проведенного ГПС по фактам причастности военнослужащих к распространению персональных данных, они отстранены от исполнения служебных обязанностей.

«Материалы расследования переданы в Военную прокуратуру, зарегистрированы в ЕРПП. В настоящее время надзорный орган проводит досудебное производство в отношении военнослужащих, которые находятся в розыске», — сообщили в пресс-службе ГПС.

Напомним, в журналистском расследовании упоминаются имена двух бывших сотрудников Погранслужбы. Они рассказали СМИ, что в день через аэропорт «Манас» вылетают около 10-15 курьеров с деньгами. Опасаясь ареста, военнослужащие выехали за пределы страны. Эти пограничники считают, что перевозчики работали под покровительством бывшего замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова.