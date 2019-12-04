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Общество

Впервые химическую кастрацию применили к четырем педофилам в Казахстане

В Казахстане принудительной химической кастрации подвергли четверых осужденных педофилов — процедура не единовременная, длится около полугода. Об этом сообщило агентство Tengrinews.kz.

В настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы РК содержатся 11 осужденных, которые прибыли с постановлением суда о назначении принудительного лечения в виде химической кастрации.

В отношении педофилов процедура химической кастрации исполняется по месту отбывания наказания.

По информации Комитета по правовой статистике, в Казахстане за два года в отношении 15 человек вынесли и вступили в законную силу обвинительные приговоры с наказанием в виде химической кастрации.

В соответствии с УК РК принудительная химическая кастрация применяется в отношении лиц старше 18 лет, совершивших уголовное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
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