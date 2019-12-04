В России открыто продаются паспорта КР, заявляет депутат. ГРС требует фактов

В российских городах кыргызские паспорта открыто продают гражданам соседних стран. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила вице-спикер Аида Касымалиева.

По ее словам, при задержании мигрантов-иностранцев, которые предоставляют сотрудникам полиции кыргызские паспорта, подлинность последних подтверждается.

«Многие паспорта получены в Сузакском районе. При проверке ПИН тоже подтверждается. Значит, эти паспорта не поддельные. Это настоящие национальные паспорта КР, полученные незаконным путем», — добавила Аида Касымалиева.

Председатель Государственной регистрационной службы (ГРС) Алмаз Мамбетов в ответ выразил уверенность в том, что паспорт сейчас можно получить только на законных основаниях.

«Сейчас невозможно получить паспорт каким-то другим путем. Документ оформляется только после получения биометрических данных заявителя», — отметил он и попросил у вице-спикера ЖК предоставить доказательства.

По словам Алмаза Мамбетова, граждане других государств незаконно оформляют на себя новые паспорта КР на основании старого документа.

«В 1994 году введен новый образец национальных паспортов. Всего было изготовлено 3 миллиона документов. В то время в паспортных столах МВД было потеряно 100-200 тысяч документов. Очевидно, эти «потерянные» позже обменяли на новые. Последние скандалы связаны с этим», — сказал чиновник.