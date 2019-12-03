18:16
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Электронное билетирование

Электронное билетирование. Контролировать поездки позволит мобильное приложение

Для удобства пользования системой безналичной оплаты за проезд разработано мобильное приложение «Тулпар». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

Читайте по теме
Электронное билетирование. Где купить карты и сколько будет стоить проезд

По ее данным, в будущем горожане смогут прямо с телефона контролировать и пополнять счет, просматривать историю поездок.

Приложение пока доступно только для пользователей устройств на базе Android в Play Market.

В мэрии добавили, что сейчас проходит массовая установка стационарных валидаторов для считывания данных с проездной карты​ в столичные автобусах и троллейбусах.
Ссылка:
просмотров: 200
Версия для печати
Материалы по теме
Электронное билетирование. Где купить карты и сколько будет стоить проезд
Электронное билетирование. В Бишкеке началась массовая установка валидаторов
Как будет работать электронное билетирование. Мэрия подготовила ролик
Электронное билетирование. Продавать проездные карты в Бишкеке начнут в ноябре
Электронное билетирование. Школьники не обязаны покупать проездную карту
Электронное билетирование. Как получить карту школьника
Электронное билетирование. Как будет выглядеть проездная карта
Электронное билетирование в Бишкеке. На какой стадии проект
Электронное билетирование. Проезд можно будет оплатить банковской картой
Электронное билетирование в общественном транспорте Бишкека появится к октябрю
Популярные новости
Дело Атамбаева. Бывшего президента подозревают еще в&nbsp;одном преступлении Дело Атамбаева. Бывшего президента подозревают еще в одном преступлении
Фото дня. Алмазбек Атамбаев в&nbsp;зале суда по&nbsp;делу об&nbsp;освобождении Азиза Батукаева Фото дня. Алмазбек Атамбаев в зале суда по делу об освобождении Азиза Батукаева
Суд по&nbsp;модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков расплакался во&nbsp;время прений Суд по модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков расплакался во время прений
Райымбек Матраимов вызван на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Райымбек Матраимов вызван на допрос в ГКНБ
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газифицирован жилой массив &laquo;Учкун&raquo; «Газпром Кыргызстан»: газифицирован жилой массив «Учкун»
Финансовые показатели ОАО &laquo;МАМ&raquo; демонстрируют устойчивый рост Финансовые показатели ОАО «МАМ» демонстрируют устойчивый рост
Что ваши дети ищут в&nbsp;интернете? Как поговорить с&nbsp;ребенком о&nbsp;киберугрозах Что ваши дети ищут в интернете? Как поговорить с ребенком о киберугрозах
ОАО &laquo;МАМ&raquo; передало детскую мебель центру коррекционной педагогики &laquo;Росток&raquo; ОАО «МАМ» передало детскую мебель центру коррекционной педагогики «Росток»
3 декабря, вторник
18:03
«Газпром Кыргызстан»: газифицирован жилой массив «Учкун» «Газпром Кыргызстан»: газифицирован жилой массив «Учкун...
18:00
Суд по модернизации ТЭЦ. Пять важных вещей, о которых сказал Сапар Исаков
17:51
В Бишкеке открылся информационный центр для детей с ОВЗ
17:48
Дело энергетиков. Осмонбек Артыкбаев о том, как снизили цену модернизации ТЭЦ
17:47
В Кыргызстане определились чемпионы среди ЛОВЗ по шахматам