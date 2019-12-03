Электронное билетирование. Контролировать поездки позволит мобильное приложение

Для удобства пользования системой безналичной оплаты за проезд разработано мобильное приложение «Тулпар». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

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По ее данным, в будущем горожане смогут прямо с телефона контролировать и пополнять счет, просматривать историю поездок.

Приложение пока доступно только для пользователей устройств на базе Android в Play Market.

В мэрии добавили, что сейчас проходит массовая установка стационарных валидаторов для считывания данных с проездной карты​ в столичные автобусах и троллейбусах.