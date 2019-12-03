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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Дело энергетиков. Сапар Исаков считает, что новая власть сводит с ним счеты

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. Суд перешел к прениям сторон. Выступает бывший премьер-министр Сапар Исаков.

«В аварии на ТЭЦ новые хозяева «Белого дома» увидели возможность свести политические счеты, в частности со мной», — заявил сегодня на суде бывший глава правительства.

По его словам, история с возбуждением уголовного дела по модернизации ТЭЦ Бишкека началась с того, что 16 марта 2018 года в Антикоррупционную службу ГКНБ был приглашен Нурлан Омуркул уулу (бывший директор столичной теплоцентрали). Сразу после допроса он направил на имя президента очень содержательное письмо по ситуации с аварией на ТЭЦ на русском и кыргызском языках без единой ошибки. При этом Сапар Исаков признался, что сам бывший директор ТЭЦ рассказывал ему, что относил это письмо для перевода на госязык в переводческое агентство.

«Он, оказывается, очень серьезно подошел к этому вопросу. Письмо попадает к Дамиру Сагынбаеву, тот в свою очередь направляет заявление в Генпрокуратуру. Дальше все пошло как по накатанной — движок включили, машина пошла. Это были четко спланированные действия власти, аппарата президента, ГКНБ. Сейчас то, что я говорю, безразлично для обвинения. Но придет время и все вспомнят, все документы хранятся», — отметил Сапар Исаков. Он в очередной раз заявил, что обвинения по этому делу необоснованны.

«Вместо анализа причин аварии мы видим иные действия властных структур — перекладывание с больной головы на здоровую. Эти обвинения — смесь политического популизма и околоправового шулерства. Нарушения, которые были в ходе следствия, дискредитируют всю правоохранительную систему. Они являются доказательством непрофессионализма следователей», — подчеркнул Сапар Исаков.

Бывший премьер-министр напомнил, что во время аварии на ТЭЦ и после нее правительство принимало все меры для ликвидации последствий.

«Мы максимально прикладывали усилия, пытались помочь. Ходили по больницам, детдомам, раздавали одеяла. Мы все работали день и ночь. Никто не спал. Мы не стали подставлять предыдущее правительство Сооронбая Жээнбекова, потому что я всегда считал, что мы одна команда. А ведь это правительство работало до сентября 2017 года и должно было обеспечить подготовку к осенне-зимнему периоду. Выстоять в те дни помогла именно модернизированная часть ТЭЦ. Но почему-то при обвинении не учли этого. Обвинение — желание свести со мной счеты. Я только не могу сказать, чего здесь больше — личного неприятия или политического расчета», — высказался Сапар Исаков.

Бывший премьер-министр уверен, что было сделано все, чтобы отвлечь внимание от истинных причин аварии. Именно поэтому в СМИ стала активно муссироваться тема о нарушениях при принятии соглашения по модернизации ТЭЦ.

«Оказывается, целая команда работала, чтобы дискредитировать нас. Я об этом не знал. Обществу навязывалось мнение, что авария произошла из-за модернизации. Наши замечания, что авария произошла на старой части, никто не хотел слушать», — заключил бывший премьер.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. Гособвинение просит для Сапара Исакова 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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