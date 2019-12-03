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Общество

ЧП на руднике «Кумтор». Поиски пропавших работников пока не дали результатов

В связи с ситуацией на руднике «Кумтор» создан штаб, куда вошли представители профильных государственных органов. Об этом сообщает МЧС.

По данным ведомства, 92 спасателя продолжают поисковые работы двух сотрудников компании.

По предварительной информации, 1 декабря 2019 года в 5.43 на руднике «Кумтор» произошла резкая подвижка северного отвала в долине ручья Лысый. Компания начала эвакуацию работников горно-производственного отдела из опасной зоны и незамедлительно остановила горные работы.

Пропали двое сотрудников «Кумтора»: водитель бульдозера и мастер, дежурившие в ночную смену.
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