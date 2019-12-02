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Общество

Большинство зданий в Кыргызстане недоступны для людей с инвалидностью

Большинство общественных и государственных зданий в Кыргызстане недоступны для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель ОФ «Комитет по правам лиц с инвалидностью» Толкунбек Исаков.

Он отметил, что 25-27 ноября в Кыргызстане прошла акция «Доступный Кыргызстан».

«Граждане с инвалидностью провели мониторинг общественных мест на предмет их доступности для ЛОВЗ. Несмотря на погодные условия, участникам удалось проверить 200 учреждений», — отметил он.

По его данным, 110 мест не имели никакой доступности, у 70 была частичная доступность: только до первого этажа или среда не соответствовала СНиПам.

Только 20 мест полностью доступны для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Толкунбек Исаков добавил, что в ходе мониторинга проведены проверки зданий пяти вузов и мэрий городов, 30 школ, 19 поликлиник и семи айыл окмоту.

«Мы провели этот мониторинг, чтобы информировать высшие должностные лица. Результаты будут переданы премьер-министру и президенту», — отметил он и напомнил, что Кыргызстан ратифицировал Конвенцию о правах инвалидов.

Толкунбек Исаков добавил, что Комитет по правам лиц с инвалидностью будет систематически проводить подобные мониторинги.
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