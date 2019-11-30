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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Бишкек находится на 14-м месте по уровню загрязнения воздуха

Бишкек находится на 14-м месте по уровню загрязнения воздуха. Такие данные приводит сайт проекта AirVisual.

По его данным, самым грязным городом мира считается столица Афганистана — Кабул. А самым экологически чистым — японский город Кобэ.

Отметим, по нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, по данным MoveGreen, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.

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Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.

Кстати, чиновники Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства не признают данные этих счетчиков. Но получать официальные показатели, особенно в режиме онлайн, и вовсе не представляется возможным.
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