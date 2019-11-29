Смог в Бишкеке. Как защитить себя от загрязнения воздуха

Экологическая ситуация в Бишкеке с наступлением холодов становится катастрофической. Дышать становится опасным для здоровья. Датчики показывают превышение предельно допустимого уровня загрязнения воздуха в несколько раз. Подтверждают эти данные и государственные органы.

Кардинально решить проблему вряд ли получится быстро. Поэтому горожанам и гостям столицы стоит взять на вооружение призыв, что спасение утопающих дело самих утопающих, и постараться обезопасить себя от вредного воздействия загрязненного воздуха. В ОФ «МувГрин» поделились советами, как можно защитить себя от загрязненного воздуха.

Напомним, экологическое движение MoveGreen установило несколько датчиков в Бишкеке, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.

Посольство США в Кыргызстане также установило на своей территории монитор качества воздуха. Он показывает индекс качества воздуха в режиме онлайн. Информация обновляется ежечасно.