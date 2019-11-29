Звезды балета России примут участие в «Лебедином озере» кыргызского театра

В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева состоится спектакль «Лебединое озеро» с участием звезд из России. Об этом сообщила руководитель литературно-драматургической части театра Елена Мягкова.

В Бишкек приедут прима-балерина, лауреат премии «Душа танца» в номинации «Звезда», номинант премии «Золотая маска», лауреат международных конкурсов Эрика Микиртичева и премьер балета, лауреат международных конкурсов Денис Дмитриев.

Фото Театра оперы и балета. Спектакль «Лебединое озеро»

Эрика Микиртичева и Денис Дмитриев — солисты Музыкального театра имени К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко. В этом году танцовщики открывали в родном театре 101-й театральный сезон громкой премьерой балета «Дон Кихот» в хореографической редакции Рудольфа Нуриева.