Эксперт назвал главные причины загрязнения воздуха в Бишкеке

В вопросе загрязнения воздуха следует разделить природные и антропогенные факторы. Об этом на круглом столе заявил заведующий лабораторией геоэкологического мониторинга Института геомеханики и освоения недр НАН КР Исакбек Торгоев.

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Он заметил, что в последние годы с наступлением осенне-зимнего периода и отопительного сезона в столице отмечается высокий уровень загрязнения воздуха и наблюдается фитохимический смог. Он обуславливается рядом природных и антропогенных факторов.

«По совокупности природных (географических, климатических, метеорологических) факторов Бишкек характеризуется высоким потенциалом загрязнения атмосферы и ее низкой самоочищающейся способностью», — сказал эксперт.

Поэтому даже незначительные выбросы вредных веществ могут создавать высокий уровень загрязнения воздушного бассейна, особенно в холодный период года. Исакбек Торгоев

«Зимой и в переходный период за счет снижения активности циркуляции воздуха загрязнения накапливаются в приземном слое атмосферы, образуя городской смог», — пояснил он.

По словам Исакбека Торгоева, к природным факторам относится инверсия — когда холодный воздух зимой стекает с гор в долины и прижимает загрязнения к поверхности Земли.

«Она способствует накоплению водяного пара, пыли, дыма и вредных примесей в атмосфере, то есть образованию тумана и смога. В тумане возрастает концентрация примесей, и при их поглощении влагой образуются новые более токсичные вещества», — рассказал он.

К числу атмосферных явлений, влияющих на уровень загрязнения воздуха, относится так называемая дымка.

«Она обусловлена присутствием в воздухе мельчайших частичек лессовой пыли, приносимой в Чуйскую долину потоками воздуха с Иранского нагорья (Мургабские циклоны) и окружающих пустынь Центральной Азии. Эти частички пыли являются своеобразными концентраторами техногенных загрязнителей, содержащихся в выхлопных и дымовых газах. В столице количество дней с дымкой составляет от 70 до 124», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, значительное влияние на качество воздуха имеет и Сибирский антициклон.

«Сибирский антициклон в нашем регионе устанавливается с октября по март. В этот период мы находимся в области повышенного атмосферного давления. Плюс циклоны не особо активно смещаются к нам, что приводит к малой подвижности в атмосфере, то есть нет ветров и осадков, и все имеющиеся вредные примеси (выхлопные газы автомобилей, дым от печного отопления и прочее) остаются в воздухе, накапливаются, и возникает неприятный смог», — добавил Исакбек Торгоев.

Он сказал, что к антропогенным источникам загрязнения в Бишкеке относятся автомобильный транспорт, ТЭЦ, котельные и частный сектор. При этом заметил, что в официальных статистических данных по выбросам в городе отмечается несостыковка.