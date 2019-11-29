15:08
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Служба такси заблокировала водителя, который отказался везти незрячего пассажира

Водитель службы такси, отказавшийся везти незрячих пассажиров, больше не сможет получать заказы. Об этом сообщили в компании «Яндекс.Такси».

Читайте по теме
Таксист в Бишкеке отказался везти незрячих пассажиров

Уточняется, что ему ограничили доступ к сервису.

«У нас нет своих водителей, мы работаем с таксопарками-партнерами. Наша служба поддержки оперативно связалась с пользователем и разобралась в ситуации. Такое поведение водителя абсолютно недопустимо. Ему ограничили доступ к сервису, получать заказы «Яндекс.Такси» он больше не может», — прокомментировали в фирме.

Напомним, в Бишкеке водитель партнера «Яндекс.Такси» отказался везти незрячих пассажиров. Он приехал на вызов и увидел, что пассажиры незрячие, а затем выгнал их из машины. Мужчина заявил, что своими тростями они поцарапают ему машину, и уехал.
Ссылка:
просмотров: 2375
Версия для печати
Материалы по теме
Таксист в Бишкеке отказался везти незрячих пассажиров
В Кыргызстане разработали порядок предоставления услуг сурдоперевода
Бишкекский городской реабилитационный центр полностью готов к зиме
В «Яндекс.Такси» появилась возможность создать аккаунты для бизнеса и семьи
В правительстве обсудили реализацию Конвенции ООН о правах инвалидов
Госантимонополия обвинила «Яндекс.Такси» в недостоверной рекламе
В Кыргызстане проживает более 186 тысяч человек с ОВЗ
В Бишкеке открылся творческий центр для детей с ОВЗ
Amnesty International приветствует ратификацию Конвенции о правах инвалидов в КР
Кыргызстан ратифицировал Конвенцию ООН о правах инвалидов
Популярные новости
Два года президентства. Оправдал Сооронбай Жээнбеков надежды? Опрос Два года президентства. Оправдал Сооронбай Жээнбеков надежды? Опрос
Райымбек Матраимов прилетел в Бишкек. В соцсетях обсуждают видео Райымбек Матраимов прилетел в Бишкек. В соцсетях обсуждают видео
Стало известно, за&nbsp;какую публикацию арестован администратор страницы БеспределKG Стало известно, за какую публикацию арестован администратор страницы БеспределKG
Emporio Armani выбрала своей моделью кыргызстанку Бегимай Карыбекову Emporio Armani выбрала своей моделью кыргызстанку Бегимай Карыбекову
Бизнес
HR-эксперт Елена Машукова: &laquo;Бакай Банк&raquo; хочет именно интеграции, а&nbsp;не&nbsp;поглощения HR-эксперт Елена Машукова: «Бакай Банк» хочет именно интеграции, а не поглощения
Время собирать скидки! Black Friday от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Время собирать скидки! Black Friday от Мобильного оператора О!
Новые смартфоны по&nbsp;классным ценам со&nbsp;скидкой! Новые смартфоны по классным ценам со скидкой!
Чыныбай Турсунбеков про импичмент президенту, коррупцию и&nbsp;сюрприз для Бишкека Чыныбай Турсунбеков про импичмент президенту, коррупцию и сюрприз для Бишкека
29 ноября, пятница
15:06
Устойчивость экономик стран ЕАБР к внешним шокам выросла Устойчивость экономик стран ЕАБР к внешним шокам выросл...
14:42
К 2025 году страны ЕАЭС должны прийти к общему рынку финансов и ценных бумаг
14:39
За пять лет в ЕАЭС самый высокий рост экономики в Кыргызстане и Армении
14:25
Райымбек Матраимов вызван на допрос в ГКНБ
13:51
События в Кой-Таше. Заключение госкомиссии в профильный комитет не поступило