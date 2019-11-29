Служба такси заблокировала водителя, который отказался везти незрячего пассажира

Водитель службы такси, отказавшийся везти незрячих пассажиров, больше не сможет получать заказы. Об этом сообщили в компании «Яндекс.Такси».

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Уточняется, что ему ограничили доступ к сервису.

«У нас нет своих водителей, мы работаем с таксопарками-партнерами. Наша служба поддержки оперативно связалась с пользователем и разобралась в ситуации. Такое поведение водителя абсолютно недопустимо. Ему ограничили доступ к сервису, получать заказы «Яндекс.Такси» он больше не может», — прокомментировали в фирме.

Напомним, в Бишкеке водитель партнера «Яндекс.Такси» отказался везти незрячих пассажиров. Он приехал на вызов и увидел, что пассажиры незрячие, а затем выгнал их из машины. Мужчина заявил, что своими тростями они поцарапают ему машину, и уехал.